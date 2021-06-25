台中市山、海、屯、市區共有18家居家快篩站負責的專責醫院。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

中央已開放民眾可以居家快篩，台中市25日召開流行疫情指揮中心記者會，由台中市衛生局長曾梓展公布，快篩陽性的通報及流程執行資訊；若民眾居家快篩一旦發現陽性，可快撥打：0928–912578衛生局防疫專線，接受安排須自費的防疫計程車，或自備交通工具到社區快篩站，將使用過的快篩物交給快篩站人員執行採檢。

政府開放，民眾可以居家快篩，未來可在便利商店、藥房等各通路，皆能買到驗新冠肺炎的快篩試劑；台中市衛生局長曾梓展說，居家快篩陽性者，到社區快篩站採檢後若PCR為陽性，有出現症狀將住院治療，無症狀將入住集中檢疫所或加強版防疫旅館；居家快篩陰性，不代表無感染風險，仍要落實防疫。

台中市衛生局將「居家快篩處理流程」公布在市府網站，包括，山、海、屯、市區共有18家居家快篩站負責的專責醫院，社區快篩站採檢2次為陽性者，有症狀即就收治住院治療。