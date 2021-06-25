全國3級警戒再延長到7月12日，台中市議會議長張清照25日舉行朝野黨團協商，中央流行疫情指揮中心規定室內不能超過5人，若為防疫改採視訊，依規議員不能在服務處及研究室質詢，須在議場與各委員會室質詢，質詢方式不便，國民黨團表示，7月12日是否解封未卜，建議延至8月2日開議，民進黨與無黨籍等黨團將再徵詢其他議員意見。

張清照認為與中央同步延至7月12日再開議為宜，針對每年8月開臨時會審查決算，因會期中間的天數縮短，可延至下會期與定期會一併舉行。

市議會由張清照邀集各黨團協商，一致同意配合中央的規定繼續停會，國民黨團書記長陳政顯表示，因為三級警戒延長至7月12日後，不知是否會順利解封，建議8月2日再開會。

民進黨團總召謝明源指出，經徵詢該黨團議員意見，大多數同意遵守中央流行疫情指揮中心三級警戒規定延會，也有少數議員建議採視訊方式開會質詢。

對是否要延至8月2日開會，無黨籍市議員陳廷秀說，將再徵詢其他3名無黨籍議員意見；代表超黨派出席協商的市議員段緯宇指出，超黨派4名議員沒有意見，尊重議會協商結果，一切以防疫為優先。