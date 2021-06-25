仕妮雅企業25日捐贈口罩1萬個、面罩1千個及防護衣500件，力挺警察防疫。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒持續，第一線警察同仁執行勤務時仍須和民眾接觸，風險與肩上扛重擔不言而喻。為感謝民間無窮力量，台中市大雅區仕妮雅企業25日熱心捐贈口罩1萬個、面罩1千個及防護衣500件，以行動做最有力的支持。

仕妮雅表示，警察工作本就不輕鬆，然疫情持續發燒帶來的是更難以估算的工作量，現在警察除基本治、交安工作外，有時路上還會看到辛苦的同仁在支援查處不戴口罩、群聚嘻鬧等相關防疫工作，為守護國人而四處奔波。

仕妮雅指出，今日特別致贈防疫物資感謝警察同仁辛勞，並對警察們無私付出、努力抗疫守護台灣的精神表達最高敬意，同時也希望藉此拋磚引玉，吸引更多民間熱心人士，共同力挺警察，盡一份微薄心力，增一分抗疫能量。

警民一心帶來的效果，不單是讓防疫工作效能提升，也給予警察同仁更完善的保護，實質助益滿分，員警直呼「仕妮雅企業民間力量，真的讓人很感動！」

大雅分局長賈立民表示，警察勤務常常須近距離接觸民眾，凸顯出防護裝備的重要性，非常感謝此次仕妮雅對大雅警方支持與肯定，給予前線同仁最迫切需要的物資，為同仁加油打氣。

賈立民指出，員警能在更安全的環境中執勤，除了保護自己外，相對也是給與市民多一分保障。大雅分局也在此呼籲，防疫不分你我，請民眾配合政府相關防疫措施，外出一定全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之群聚活動，大家共同齊心讓疫情退散。