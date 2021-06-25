從去年下半年開始，由於市場需求增加，全球航運陷入緊繃，原本專家預估待服務業復甦，航運景氣也會趨於冷靜，然而最新預測指出，可能要等到明年才有機會緩解，目前從各項數據上並沒有和緩跡象，至少未來6個月還是相當火熱。

American Shipper報導，起初貨櫃需求開始增加時，有專家認為是民眾無法外出享受服務所造成，並預測只要經濟開始復甦，人們恢復過去的消費習慣，一切就會趨於正常，但就目前的種種跡象而言，似乎不會那麼快達到原先的目標。

全球資訊供應商IHS Markit旗下運輸諮詢部門總監Paul Bingham表示，「所有商品的庫存量還是相當低，我們認為要在今年擺脫緊繃狀況已不太可能，至少未來6個月不會發生，也許要到2022年才有機會緩解。」

報導指出，美國國內旅遊興盛，連帶休閒消費、活動和餐飲的消費額已出現反彈，但這並沒有削弱商品的支出金額，進而減少貨櫃的進出口需求，密西根州立大學商學院教授Jason Miller則說：「服務支出比例可能還沒完全復甦，因此有部分的商品支出還沒轉換，貨櫃需求也得以維持高檔。」

航運分析機構Vespucci Maritime執行長Lars Jensen表示，目前很難抓出貨櫃航運正常化的時間表，因為過去並沒有歷史經驗可讓我們參考，但我認為商品支出最終還是會減弱，只是很難預會在何時發生。