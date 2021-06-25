反駁外界對台中火力發電廠以「特照」管道為新建燃氣機組解套的質疑，台電拿出公文，指稱現有10部燃煤發電機組都是用特照方式興建，對此，台中市政府也反擊，30多年前根本沒有都市計畫法自治條例規範，且依規定，特種建築物仍須提送都市設計審議，呼籲中火儘速完成相關程序。

台中市都發局表示，台電現有10部燃煤發電機組都是在原台中縣時期興建，當時地方治理還未落實，未制定《都市計畫法自治條例》、也沒有都市設計審議機制。而隨著時代進步與社會需求，台中市府依據《都市計畫法台中市施行自治條例》訂定《台中市都市設計審議規範》。

根據此規範，市府強調，只要是規定相關、設置在台中市的重大建設，都必須經過都市設計審議，由審議委員檢視地方發展需求。以台電要增建燃氣機組及卸貨碼頭等設施來說，因其規模達到「台中港特定區計畫港埠專用區內目的事業主管機關重大建設認定表」規範，對台中港海岸環境、景觀影響很大，仍須經都市設計審議。

都發局指出，內政部去年4月17日召開「台中電廠新建燃氣機組免按建築法」會議，雖同意營建署依特種建築發給台電特照，但包括土地使用、都市設計與消防安全、環境保護、水土保持等相關事項，台中電廠仍必須依照相關法令辦理。

都發局強調，中火取得營建署特照只能免適用《建築法》規定，但仍須經過台中市都市設計審議，否則，台電雖對外承諾2026年將拆除2部燃氣機組，但送審查的計畫卻寫著「4部燃氣機組轉為備用」，兩者差距甚大，若市府也未進行都市計畫審議，將可能真讓台中5根煙囪變成7根、甚至更多煙囪。