虎尾鎮一名34歲媽媽本月21日施打AZ疫苗，當晚深夜11點餵哺2個月大女嬰，幾小時後隔日清晨3點竟發現女嬰無呼吸心跳，懷疑死因與母親接種疫苗後哺乳有關，雲林地檢署今（25日）下午2時解剖，死亡原因初步有呼吸道感染、肺炎情形，快篩結果是陰性。

家屬22日認為死因與母親接種疫苗後哺乳有關，雲林地檢署檢察官與法醫相驗後，初步研判死因為嗆奶窒息。家屬要求解剖釐清死因。

雲林地檢署今天下午完成周姓女嬰（110年3月生）解剖，雲林地檢署主任檢察官江金星表示，死亡原因初步研判，有呼吸道感染、肺炎情形，快篩為陰性；法醫師採集檢體送驗，確切死因尚須待解剖鑑定報告的結果。

蘇姓母親21日下午4點多接種疫苗，深夜11點哺餵女嬰母乳時，女嬰狀況正常，豈料22日清晨3點多要再餵母乳時，母親發現女兒口吐白沫、嘴巴附近有血漬，急忙把女嬰送醫急救，仍回天乏術。

蘇姓母親22日表示，她是擠母乳後放在奶瓶哺乳，曾事先上網蒐集施打疫苗與哺乳相關資料，接種前也曾詢問醫護員，大家都說不會有問題，沒想到發生意外。