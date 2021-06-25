有些人在外面和在家裡的形象差異很大，星座運勢網站「星座漫畫」分享，白羊座、處女座、獅子座的男人很愛面子，在外喜歡裝做很有威嚴的樣子，甚至會叫另一半做東做西，想要彰顯自己的家庭地位，回家後卻徹底變一個人，對另一半言聽計從，深怕惹對方不開心，從大男人瞬間變成小媳婦。

▍1.白羊座

白羊座的男人很愛面子，非常在乎別人的眼光，尤其在好兄弟面前，總喜歡裝出自己是大爺的樣子，想要彰顯自己的男子氣概，所以當他帶情人或老婆出門時，常常故意叫對方做東做西，想彰顯自己在家中的地位，不過當兩人私底下相處時，卻深怕對方不開心，不敢放肆，對方有什麼要求都會立刻答應，和在外的形象落差非常大。

▍2.處女座

處女座的男人在外面很愛吹噓，總是在朋友面前強調自己是一家之主，什麼事情都是自己說了算，他們平常挑剔、毒舌的形象，也讓人覺得他在家中掌握發話權似乎也很合理，其實當處女男回到家，就立刻變成小媳婦的樣子，照顧另一半可說是無微不至，對方說什麼都不敢反抗，不怕自己做太多，只怕老婆不開心。

▍3.獅子座

獅子男的性格強勢霸道，又是十二星座裡最愛面子的星座，在外面為了要凸顯自己的男人味，最喜歡表現出充滿威嚴的樣子，提出什麼要求，對方就要立刻照辦。當獅子男回到家裡，他們非常懂得看場合轉換態度，立刻從獅子變成貓咪，非常寵愛另一半，而且會給予尊重，什麼事情都想找對方討論，絕對不會自作主張。