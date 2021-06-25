彰化縣25日新增兩例確診，一例是確診麻將牌咖60幾歲媽媽，居家隔離14天期滿篩檢再篩出；一例是在北部從事餐飲工作的30歲青年，5月16日回鄉，陪伴要手術的阿公到醫院，陪病者必須篩檢而檢出，Ct值38.26，病毒殘留已經很微量，研判可能在北部就已感染，屬於無症狀確診者。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣新增兩起確診，累積病例達到257例，新增麻將牌咖的家屬確診，個案和個案妻子、兒子都已經在6月1日到8日陸續發病，個案的60幾歲媽媽，6月2日第一次居家隔離、9日居家隔離採檢時都是陰性，6月23日隔離期滿，第二次採檢陽性，Ct值30。個案和個案兒子病毒量也都是由高逐漸降低，個案妻子則都維持Ct低病毒量。累計這條傳播鏈已經38例確診了，其中1例在台中。
至於，另例30歲男性確診者是在北部從事餐飲工作，5月16日返鄉，6月23日陪祖父住院手術，接受陪病者篩檢檢出，可能在北部就感染了，請中央進行抗體的檢測。
葉彥伯表示，雖然新增兩例確診，但是一發現症狀、一有病毒，馬上就抓到了，沒有對外傳播的風險，不用太擔心。
葉彥伯也指出，今天排定85歲到89歲接種疫苗4970人，但只來了2868人，打氣比較弱，再次強調，彰化是全國最有預防概念，有疫苗還是要趕緊來施打。強調無論AZ、瑞輝或莫德納疫苗對重症的保護效果都很好。
葉彥伯並以科學方法指出，2020年75歲以上死亡率6.947％，目前75歲以上施打疫苗人數是2萬3326人，以等同打疫苗人數計算，每年死亡人數1623人，平均每周死亡31人，平均每日死亡4人，目前平均每日死亡人數並未高於沒打疫苗者，再次呼籲接種疫苗能減少重症，對高齡長者很重要。
王惠美表示，疫苗施打主要是預防高風險者感染而死亡，原則上會依照年齡層施打。彰化疫苗總數約9萬劑，但65至84歲長者仍有16萬8548人尚無疫苗可以施打，疫苗殘餘量，仍須以中央已公布開放類別為優先接種對象。葉局長強調，施打疫苗殘劑不用再透過電話預約，長者優先施打且都已經有造冊，請民眾暫時不要打電話到醫療院所詢問，以免造成醫護人員的負擔。在疫苗還沒有完全撥發下來的情況下，還是會以65歲以上長者以及公告類別造冊對象來施打疫苗的殘餘量。
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