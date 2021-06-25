王惠美說明，今天新增兩例確診。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯以科學數據比較施打疫苗和沒施打死亡人數差異。（吳敏菁攝）

中央總共撥給彰化縣約9萬劑疫苗，仍已造冊施打為主。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局長葉彥伯以科學數據比較施打疫苗和沒施打死亡人數差異。（吳敏菁攝）

陪病者家屬到醫院被檢出。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣25日新增兩例確診，一例是確診麻將牌咖60幾歲媽媽，居家隔離14天期滿篩檢再篩出；一例是在北部從事餐飲工作的30歲青年，5月16日回鄉，陪伴要手術的阿公到醫院，陪病者必須篩檢而檢出，Ct值38.26，病毒殘留已經很微量，研判可能在北部就已感染，屬於無症狀確診者。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣新增兩起確診，累積病例達到257例，新增麻將牌咖的家屬確診，個案和個案妻子、兒子都已經在6月1日到8日陸續發病，個案的60幾歲媽媽，6月2日第一次居家隔離、9日居家隔離採檢時都是陰性，6月23日隔離期滿，第二次採檢陽性，Ct值30。個案和個案兒子病毒量也都是由高逐漸降低，個案妻子則都維持Ct低病毒量。累計這條傳播鏈已經38例確診了，其中1例在台中。

至於，另例30歲男性確診者是在北部從事餐飲工作，5月16日返鄉，6月23日陪祖父住院手術，接受陪病者篩檢檢出，可能在北部就感染了，請中央進行抗體的檢測。

葉彥伯表示，雖然新增兩例確診，但是一發現症狀、一有病毒，馬上就抓到了，沒有對外傳播的風險，不用太擔心。

葉彥伯也指出，今天排定85歲到89歲接種疫苗4970人，但只來了2868人，打氣比較弱，再次強調，彰化是全國最有預防概念，有疫苗還是要趕緊來施打。強調無論AZ、瑞輝或莫德納疫苗對重症的保護效果都很好。

葉彥伯並以科學方法指出，2020年75歲以上死亡率6.947％，目前75歲以上施打疫苗人數是2萬3326人，以等同打疫苗人數計算，每年死亡人數1623人，平均每周死亡31人，平均每日死亡4人，目前平均每日死亡人數並未高於沒打疫苗者，再次呼籲接種疫苗能減少重症，對高齡長者很重要。

王惠美表示，疫苗施打主要是預防高風險者感染而死亡，原則上會依照年齡層施打。彰化疫苗總數約9萬劑，但65至84歲長者仍有16萬8548人尚無疫苗可以施打，疫苗殘餘量，仍須以中央已公布開放類別為優先接種對象。葉局長強調，施打疫苗殘劑不用再透過電話預約，長者優先施打且都已經有造冊，請民眾暫時不要打電話到醫療院所詢問，以免造成醫護人員的負擔。在疫苗還沒有完全撥發下來的情況下，還是會以65歲以上長者以及公告類別造冊對象來施打疫苗的殘餘量。