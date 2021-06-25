中央流行疫情指揮中心宣布開放殘劑預約，桃園市長鄭文燦表示，疫苗開封後需要幾小時內打完，因此最後1瓶會有殘劑，衍生候補名單問題，建議中央可以統一制定規範標準，建立備用施打名單，也避免混亂。
鄭文燦表示，疫苗開封以後要在幾個小時打完，最後一瓶會有殘劑，因此有候補名單問題。他說明殘劑不可能是8個、9個。疫苗開封前就會預估多少人要打，因此個位數、小數量，建議中央可以發表備用施打名單，醫院衛生所可以採備用名單，讓合格備用名單內都可以打，規範中央可以統一制定標準，也避免混亂。
中央流行疫情指揮中心宣布開放殘劑預約，桃園市長鄭文燦表示，疫苗開封後需要幾小時內打完，因此最後1瓶會有殘劑，衍生候補名單問題，建議中央可以統一制定規範標準，建立備用施打名單，也避免混亂。
鄭文燦表示，疫苗開封以後要在幾個小時打完，最後一瓶會有殘劑，因此有候補名單問題。他說明殘劑不可能是8個、9個。疫苗開封前就會預估多少人要打，因此個位數、小數量，建議中央可以發表備用施打名單，醫院衛生所可以採備用名單，讓合格備用名單內都可以打，規範中央可以統一制定標準，也避免混亂。
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