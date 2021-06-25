央行今公布3月底本國銀行國家風險統計，3月底本國銀行外國債權直接風險餘額為4818億美元，較109年12月底減少0.47%，主要係對銀行債權減少所致。由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，110年3月底最終風險淨額為4642億美元，較109年12月底減少0.54%。美國仍是本國銀行直接風險和最終風險最高的國家，連續23季蟬聯第一，金額再創歷史新高；其中對美國直接風險金額首度突破1000億美元，達1015億美元。

110年3月底外國債權直接風險內容，依部門別分析，以非銀行之私人部門占62.01%為主，銀行占27.43%次之，公共部門則占10.55%；依國家類別分析，以已開發國家占52.20%為主，開發中國家及境外中心分別占27.31%及19.68%；依地區別分析，以亞洲及太平洋地區占46.96%為主，其次為美洲及加勒比海地區占30.60%，歐洲地區占18.32%；本國銀行110年3月底外國債權直接風險前十大國家(地區)依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、英國及南韓，合計3525億美元，占我國外國債權直接風險餘額之73.16%。

110年3月底對中國大陸直接風險為530億美元，最終風險為685億美元，分別較109年12月底減少2億美元(或0.42%)及23億美元(或3.26%)。對大陸最終風險減少主要是受到人民幣貶值，以及對大陸債券和投資拆存減所致。

110年3月底對美國直接風險為1015億美元，最終風險為998億美元，分別較109年12月底增加40億美元(或4.18%)及53億美元(或5.71%)。