全球原物料價格持續飆升，隨著鋼鐵、鋁等金屬價格漲勢強勁，大陸官方連連出手打壓黑色金屬，如今不僅大陸，俄國為控制國內通膨壓力，也計畫對鋼鐵、鋁、鎳等出口徵收至少15%的暫時性出口關稅，以保護國防、建築產業，避免受原物料成本上升所影響。

《路透社》報導，金屬價格不斷攀升，俄國政府計畫透過增稅，來保護其國防、建築產業，免於受原物料成本上漲的影響；俄羅斯經濟部長芮希尼科夫（Maxim Reshetnikov）表示，俄國政府擬自8月1日起到12月之間，對鋼鐵、鋁、鎳等特定金屬課徵至少15%的關稅。

俄國第一副總理貝洛索夫（Andrei Belousov）表示，部分金屬在國內價格的漲幅約60%至100%左右，然俄國經濟還未做好準備，來應對全球物價對國內市場的「雪崩式衝擊轉移」。

貝洛索夫表示，每個種類的金屬都有特定的稅率，針對鋼鐵等黑色金屬的課徵稅，將帶來1140億盧布的稅收，而鎳、鋁等金屬的課徵稅，也將有500億盧布的稅收；而礦商也將從有利的市場中獲得「超額收入」，且新稅制在超額收入中占比約20%至25%。

俄羅斯作為全球第三大鋼鐵出口國，產品大多出口歐洲地區；另外，俄鋁（United Co Rusal International）、諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）分別占全球總量10%和20%，因此俄國課徵金屬關稅，對如今金屬供應緊張的境況將產生一定的影響。