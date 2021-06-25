櫃買25日董事會通過華景電通及振宇五金兩公司上櫃案 17:112021/06/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心25日表示，今（25）日下午召開第9屆第36次董事、監察人聯席會議，會中通過華景電通公司（6788）及振宇五金公司（2947）股票上櫃申請案。 櫃買中心統計，今年新送件有凌陽創新科技、安格、華景電通、振宇五金及穩得實業等5家公司，其中凌陽創新科技及安格兩家已在5月間審議會及董事會通過上櫃案，華景電通及振宇五金兩家則在6月間審議會及董事會通過上櫃案；至於穩得實業6月7日送件，如作業順利，將在第三季排定審議。 臺灣上櫃永續(ESG)指數25日發布 櫃買企業永續發展邁向新里程 尋求各界善心 何欣純助4醫院強化抗疫設備 #振宇五金 #華景電 #穩得 #安格 #上櫃案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹北利多 新竹縣耗資11.4億元建勝利國中 14:482021/06/24 區域情報-新竹 《櫃買市場》永續發展債券發行金額 超越去年全年規模 09:112021/06/25 財經 上櫃ESG成長報酬指數 環球晶等列十大成分股 11:502021/06/25 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 05:262021/06/25 財經 《營建股》餘屋＋兩大案年底入帳 上曜今明兩年業績樂觀 17:072021/06/24 財經 櫃買永續發展債券發行達683億元、超越去年全年規模 09:272021/06/25 財經 中火再開戰 藍批專制特權走回頭路 綠嗆扭曲法令 14:462021/06/25 政治 特選上櫃ESG成長報酬指數 兼具ESG及高成長表現 04:102021/06/25 金融．稅務 中租首發綠債 規模42億元 04:102021/06/24 財經要聞 《其他電子》新商模創新獲利契機 鴻海穩揚 11:102021/06/25 財經 《集中市場》外資2連買航向17400 三大法人買超70.98億元 15:422021/06/24 財經 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 - 財經 搶飛關島打疫苗 逾千人下訂 - 日報 1分鐘讀財經》空單爆了 專家：航運死空頭小心滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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