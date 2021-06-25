櫃買中心25日表示，今（25）日下午召開第9屆第36次董事、監察人聯席會議，會中通過華景電通公司（6788）及振宇五金公司（2947）股票上櫃申請案。

櫃買中心統計，今年新送件有凌陽創新科技、安格、華景電通、振宇五金及穩得實業等5家公司，其中凌陽創新科技及安格兩家已在5月間審議會及董事會通過上櫃案，華景電通及振宇五金兩家則在6月間審議會及董事會通過上櫃案；至於穩得實業6月7日送件，如作業順利，將在第三季排定審議。