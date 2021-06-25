南投縣陸續有長輩施打疫苗後死亡，縣長林明溱25日到埔里、信義等鄉鎮市，專程一戶一戶拜訪，慰問接種新冠肺炎疫苗後往生的7位阿公、阿嬤家屬，並致贈死亡者家屬10萬元慰助金。

林明溱說，防疫要接種疫苗，但有些人注射後，身體會有不舒服的反應，很不幸縣內已經有7位高齡阿公、阿嬤，打了AZ疫苗後往生，縣府除了協助申請預防接種受害救濟，他身為縣長也一戶一戶去拜訪慰問，同時致送家屬10萬元慰助金，希望多少協助處理老人家的後事，更虔心祈願家屬節哀。

林明溱由社會及勞動處人員陪同，先赴銀行提領現金後，啟程展開發放慰助金行程，先後到南投市、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、信義鄉及名間鄉，共拜訪7戶包括2位阿公、5位阿嬤，因為接種新冠肺炎疫苗後往生的長輩，全程遵守室內5人以下的規範，並且全程戴口罩。

林明溱表示，這幾位打疫苗後往生的長輩，年齡從76歲到93歲，年紀那麼大仍配合防疫，施打AZ疫苗後，沒幾天就過世，讓人遺憾；未來，希望能有更好的疫苗，提供給老弱婦孺施打，那也是縣府努力的目標。

縣府指出，接種新冠肺炎疫苗死亡慰助金，一般民眾為每人10萬元，中低收入戶每人15萬元，低收入戶每人20萬元，家屬不必提出申請，由衛生局彙整資料與社會及勞動處共同認定後，直接通知家屬核發慰助金。

另外，「阿公阿嬤揪團打疫苗」活動延長到6月30日，接種對象為75歲長者及65歲以上原住民長者，請向醫療院預約施打。