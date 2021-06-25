普門高中游擊手張仁瑋確定投入中職選秀，他表示，加入中職是自己從小的夢想也是目標，自己努力了這麼久，有機會就想試試看，普門的學長鄭宗哲、馬傑森也都鼓勵他去挑戰職棒，「不要害怕失敗。」

張仁瑋國中起鎮守內野，高中前2年因球隊游擊是鄭宗哲和馬傑森，自己主守二壘，高三改守游擊，是球隊中線好手，自己也不會排斥其他守備位置，而他最欣賞的球員是統一獅陳鏞基，「因為很喜歡他場上的靈敏度跟反應速度。」

經過3年青棒洗禮，張仁瑋認為自己的心理素質成長最多，打擊與守備的穩定性也有提升，而近年來有不少普門好手畢業後直接挑戰職棒，也帶來不錯的正循環，「學長都會常常回來指導我們，跟我們分享一些職棒的經歷，「普門的球員都很肯學習，有上進心，也會互相討論，是不錯的循環。」

「教練跟學長也都鼓勵我有機會就去挑戰看看，不要怕失敗。」對於選秀目標，張仁瑋沒多做預想，「只要能進職棒都是最好的。」若是順利中選，他最想對決學長楊鈺翔，「因為以前都只在旁邊看他投球，他的球質跟速度就很想對決一次看看。」