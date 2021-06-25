6月26日是《聯合國憲章》日，中國外交部25日舉辦紀念恢復聯合國合法席位50周年藍廳論壇，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會時說明，中國國務委員兼外長王毅在論壇發表了主旨演講與主題標識。王毅介紹，中方為促進聯合國發展壯大作出的重要努力：一是以身作則，維護國際秩序。二是擔當盡責，捍衛世界和平。三是不遺餘力促進共同發展。四是積極貢獻應對全球挑戰。

趙立堅表示，《聯合國憲章》於1945年6月26日簽署，中國是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家。1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權力，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表，這是「新中國」外交的勝利，是世界公道正義的勝利，也是《聯合國憲章》宗旨和原則的勝利。

趙立堅說，今天舉辦這個活動，就是為了在「新中國」恢復聯合國合法席位50周年之際，重溫中國人民為促進聯合國發展壯大做出的努力和中華民族為實現聯合國理想貢獻的力量；就是為了在中國共產黨成立100周年之際，重申中國將繼續全力參與聯合國事務，全力捍衛聯合國的地位，全力促進《聯合國憲章》的宗旨和原則，堅持共商、共建、共用的原則，高舉真正的多邊主義旗幟，和世界各國一道，為促進全人類的和平與發展砥礪前行、不懈奮鬥。

趙立堅指，王毅在藍廳論壇上介紹了中方為促進聯合國發展壯大作出的重要努力。一是以身作則，維護國際秩序。二是擔當盡責，捍衛世界和平。三是不遺餘力促進共同發展。四是積極貢獻應對全球挑戰。

王毅強調，國際格局正在經歷百年未有的深刻演變，各國如何避免分裂，拒絕對抗，保持團結，開展合作正確的答案只有一個，那就是維護以聯合國為核心的國際體系，維護以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

趙立堅強調，中國願同各國一道攜手建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，繼續推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體。