新竹縣昨天發生31歲男子不堪長期照顧失智症奶奶而弒親的悲劇；家總、台灣失智症協會、老盟、身障盟提醒，照顧失智症、精神障礙者等認知障礙家人是最困難的一類，最近防疫封鎖政策導致外出受限、環境變動，甚至長照服務中斷，導致照顧壓力驟升，政府應優先疫苗接種、服務加速解封、緊急喘息服務，避免憾事發生。而精神障礙者、失智症者擔任家庭照顧者，「病人照顧病人」存在雙重風險，應有加強支持或替手計畫。

民間團體呼籲，疫情指揮中心應提供失智症者、精神障礙患者、沒有照顧替手、老老照顧等「高負荷長照家庭」被照顧者、家庭照顧者或外籍看護工，優先接種新冠肺炎疫苗；疫情指揮中心應提供工作人員優先接種新冠肺炎疫苗，加速解封日照顧中心與失智據點等；各縣市政府應加強鄰里對「高負荷家庭照顧者」的關懷，優先提供長照緊急喘息服務；政府針對失智症、思覺失調症等「照顧者本身就是病人」的長照家庭，應予列管，加速長照服務的介入、換手與整合服務。

家總整理照顧悲劇高負荷指標，包括「沒有照顧替手」、「老老照顧」、「照顧失智症者或精神障礙者」、「照顧者本身就是病人」、「男性照顧者」等，尤其碰到「照顧環境變動」、「申請政府服務受挫或中斷」風險程度大增，目前因防疫封鎖政策，導致失智症長輩生活習慣改變或行動受限，可能增加躁動、衝突，提高家庭照顧者的壓力。