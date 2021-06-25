兩韓關係陷入僵局，今天適逢韓戰爆發71週年，南韓執政黨再次力促國會批准板門店宣言，以利兩韓關係改善。北韓則連續4年未舉行大規模紀念活動。

因應韓戰紀念日，南韓執政黨共同民主黨今天發表國防政策強化相關談話，共同民主黨黨魁宋永吉指出，「韓美導彈方針」中對於韓製飛彈限制已在5月舉行的美韓峰會中解除，南韓的宇航及飛彈開發將加速，自製戰鬥機也將進入量產階段。

宋永吉表示，接下來將爭取國會在6月底前處理板門店宣言批准案，「為達成終戰宣言及和平協定，需要跨黨派合作」。

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩2018年4月會面後共同簽署板門店宣言，以促進雙邊溝通及合作。南韓政府於同年8月向國會提交板門店宣言批准案，但因費用估算問題延宕至今。

共同民主黨發言人李龍彬則透過書面表示，「和平是最有力的安保，強大的國防則是和平的基礎，必須進一步擴大對國防投資」。

南韓國務總理金富謙今天出席韓戰71週年紀念儀式時也表示，要為韓戰畫上句號，實現不可逆的和平與繁榮；並強調會在堅實的韓美同盟基礎上，提高南韓國際地位，作為和平的基石。

北韓媒體近日則幾乎未刊出韓戰及批判美國的報導，今天只有勞動新聞在第2版刊出韓戰相關報導，內容著重歌頌領導人功績，其餘版面仍聚焦防疫及經濟民生問題。

韓聯社報導指出，北韓自2018年新加坡川金會以來已連續4年未舉行大規模「625反美鬥爭日」集會，加上今年並非逢五逢十的特殊年份，舉行集會可能性不高。