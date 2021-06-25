54歲金曲歌后詹雅雯年初自曝罹患帕金森氏症，最近受到疫情影響，她時常會開直播和粉絲互動，每天都會有1、2000人收看，今日她又開直播教大家唱歌，談到為爸爸寫的歌曲《最親愛的人》，回憶起童年曾被誣陷是小偷，遭爸爸痛打的故事，忍不住聲淚俱下。

詹雅雯在直播中表示，國小時曾遭雜貨店老闆誣陷是小偷，讓她一怒之下，決定再也不踏入那間店裡，但爸爸習慣用的肥皂只有那間雜貨店有進貨，便多次要詹雅雯去買，詹雅雯因為不想去那間雜貨店再三推託不去買，爸爸後來得知她根本沒去，氣得拿竹子狂抽她。

詹雅雯難過地回憶，「我爸爸拿竹子打我的大腿、小腿，流得滿腿都是血，我媽媽看了心疼，要來安慰也沒辦法，我爸爸很生氣我說謊，但我不敢說實話，我怕說了他會難過，難過他的孩子被誣陷是賊。」至今爸爸仍不知道她不去雜貨店的原因，「我從不責怪，我也沒怨嘆過，我現在很感恩，我們就算再窮都要有志氣，不會去偷人家的東西。」

詹雅雯也向粉絲喊話，要大家別太擔心自己的病情，她最近過得很好，還胖了4公斤，「以後不要再寄補品給我，因為我在台大定期的在治療了，第二，不要問我有沒有好一點，沒消息就是最好的消息，第三，不要為我煩惱，因為不值得，把煩惱的心思轉念為祝福，那個力量很大，也不要叫我別哭了，會哭，表示我心還活著，但現在不用哭，我現在很滿足很幸福啊。」