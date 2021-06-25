網紅團體「這群人」成員石頭（張佑維）與女友玉華結婚之後，去年初生下一名寶貝兒子，今年三月份再次宣布喜訊，恭喜老婆懷孕了！受到外界許多朋友的恭喜與祝褔。近日石頭老婆在他手機發現一張疑似像女生的「衣內雙球」照片，讓石頭老婆大發飆，他也在昨（24日）將照片放在社群上，要讓各網友評理，不解老婆為何要生氣。

石頭在社群上與大家分享日常，老婆有天看到我手機裡的一張「兩團肉球」照片之後，將手機丟一邊，並立刻大罵：「你真的很噁心！」石頭並急著的解釋，這是你兒子的屁屁，老婆卻說：「一樣很噁心！誰沒事會拍自己兒子的屁屁！」石頭用幽默的語氣，來化解當下的狀態，他表示：「你是不是覺得你兒子的屁屁太完美吃醋！」

石頭三月份在社群上表示：「今天生日感覺特別不一樣，因為我今年最大的禮物，我想就是上天賜給我們一個妹妹了，真心覺得ㄧ男一女真的不容易，老婆又要再次辛苦了！我會努力好當爸爸這個角色，兒子你不會失寵的，倆個小孩都是我的愛！」

許多網友在底下留言表示：「石頭你是不是在家悶壞了！」、「對不起!你們的奶奶，都輸我兒子！」、「等等！所以為什麼手機裡會有兒子的屁屁照啦！」、「讓我想到我手機好像也有我弟的屁屁照」、「差點弄丟一個老婆」、「口味真的很重!」、「真的是變態爸爸」、「所以拍屁股的意義是什麼？」、「這個屁股蛋好可愛」