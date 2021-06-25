國產疫苗聯亞生技新冠疫苗二期試驗進入收尾階段，聯亞今（25）日發重訊，擬於110年6月27日下午6時代母公司聯亞生技開發股份有限公司召開重大訊息記者會，預料是公布臨床二期解盲結果。

聯亞藥重訊指出，該公司將於110年6月27日下午6時代母公司聯亞生技開發股份有限公司召開重大訊息記者會，因應疫情關係本次記者會採線上視訊方式，投資人可觀看直播，倘投資人擬提問，請優先以Email提問，以提高本公司回覆效率，若無法以電子郵件提問，於會中可洽投資人專線。

聯亞藥興櫃掛牌第3天，股價漲翻天，金管會揚言要依法查核，聯亞藥不畏主管機關來查，今早盤一度站上300元大關，超車臨床二期解盲通過的高端疫苗、最高274.5元的價位。

日前傳出巴拉圭與聯亞生技相關公司Vaxxinity訂定100萬劑新冠疫苗採購合約，是否會下單給聯亞生技，也將成為線上記者會的重點之一。

面對聯亞有機會繼高端後提出緊急授權（EUA）授權申請，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中重申，政府已經預採購，但預採購的精神，不是EUA一定要通過，強調EUA還是要根據科學根據、審查標準來進行，指揮中心對結果不做預判，由專家來評斷。