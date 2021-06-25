在疫情下，不少人都因為視訊會議的需求對於Zoom這項視訊工具更為熟悉。Zoom基於「關懷」出發點，明白到提供使用者明確表達自己的工具，對於改善Zoom 體驗非常重要。因此Zoom宣布在5.7.0版本中推出代名詞（或稱代詞，Pronouns）新功能，幫助用戶更感受被包容能充分表達自己。

Zoom指出，他們在仔細聆聽了教育工作者、社會組織、「多元化」文化倡議者和多位用戶的意見，藉此優化在平台上分享代名詞（或稱代詞）體驗。代詞對用戶表達自己並尊重他人非常重要。常見的用法包括比如他和她；以及他們和她們（英文用法：he/him/his、she/her/hers、they/them/theirs）。

分享代詞對 LGBTQ 社群尤其重要。但Zoom也理解其他用戶能夠因此更容易地分享自己，並在平台上受到更大的尊重。在推出代名詞（或稱代詞）功能後，Zoom希望這將幫助每個人更好地表達自己並尊重他人，並形成更緊密的網路文化和更好的溝通體驗。

以往，Zoom 用戶可以在會議或網絡研討會期間在個人資料頁面手動編輯他們的顯示名稱，顯示代名詞（或稱代詞）。然而，部分組織規定和 SSO 整合可能會禁止用戶編輯其顯示名稱。用戶也可能不希望在每次會議上都顯示代詞。因此，用戶現在可以輕鬆添加代詞並從用戶個人資料頁面管理如何顯示，只需在個人設定檔的代詞欄中輸入代詞，並選擇在 Zoom 會議和 Zoom 網絡研討會期間顯示方式和時間。

雖然顯示代詞只適用於會議和網絡研討會，但作為 Zoom 個人設定檔的一部分， Zoom 聯絡人也可以在「聯絡人」選項中或將游標停在 Zoom Chat 中頭像上查看代詞。而Zoom 管理員可以查看此支援頁面，了解有關為其組織啟用代詞的詳細資訊。

GLAAD 跨性別代表副主任Alex Schmider 表示：「代詞是人們在不使用他們的名字時相互稱呼的方式。使用某人的正確代詞就如同正確念出他們的名字。這種微小但重要的尊重對於創造一個友善環境大有幫助，每個人都可以按照自己的身份出現、被看見和受到尊重。Zoom 仔細傾聽其多元化的用戶並諮詢倡導團體，提供更具包容性的視訊體驗，進而增加更加尊重彼此的社群互動。」

紐約大學全球包容性和策略創新資深副總裁 Lisa Coleman 博士表示：「提供更好表現個人的選項帶來更具包容性和協作性的 Zoom 體驗，對於像紐約大學這樣具有獨特全球性和多樣性的學習機構更是如此。分享代詞只是我們所有人為展現尊重、包容性以及創新文化做出的小貢獻，我們也將可以駕馭更加混合的學習體驗。」Lisa Coleman的團隊同時也是為 Zoom 的代詞功能提供專業意見的幕後推手。

請在 zoom.us/download 下載最新的用戶端開通代名詞（或稱代詞）功能。如果Zoom 帳戶中沒有看到代詞功能，可聯繫所屬機構的 Zoom 管理員。