衛生所醫護為行動不便長輩在車上施打疫苗。（林和生攝）

國內啟動疫苗大量施打後，屏東縣共獲撥6萬4500劑，在第一線村里長積極通知，加上屏東縣政府滾動式檢討調配，已在25日全數施打完畢，待新一波莫德納疫苗配發後，將於7月1日啟動下一波注射。

會有如此高的施打效率，縣府歸功於第一線基層村里長積極聯繫，麟洛鄉麟蹄村長林幹國表示，拿到列冊名單後，前一晚便透過電話詢問疫苗注射意願，自己也在衛生所「站崗」，若村民未依時間到場，就會再一次電話聯繫或直接到家裡確認，「畢竟早打早好」。

除了積極通知，更有里長充當司機，親自接送行動不便長輩前往大型注射站，就是希望完成接種後能有效防護；屏東縣長潘孟安便透露，曾到注射站觀察動線與施打狀況時，看到前里長來回服務，一個上午就親送4個長輩，讓他不禁比出大拇指稱讚。

但護理人員不諱言，在國內施打疫苗後猝死個案消息傳出，加上莫德納疫苗抵台，長輩考量南部疫情沒有北部嚴重，確實出現緩打潮，縣府便曾公開點名，屏南地區包括恆春半島，長輩施打率有偏低情況。

屏縣府發言人鄞鳳蘭表示，為有效提升施打率，縣府團隊在每日各注射站工作結束後，都會掌握數量，進行全縣資源滾動式檢討，把疫苗送往施打踴躍的站點配送，且適時下修注射年齡層，盼列冊名單內想打疫苗的長輩都有疫苗可以打。

各注射站點也採用「長輩不動、醫護移動」的貼心模式，為順利替長輩問診與施打疫苗，還有速打站自行發明，就地取材學校椅子，加裝輪子輔助，自製打疫苗車車，除了方便醫護，更符合長輩們高度，讓流程更順暢，長輩心情更放鬆。