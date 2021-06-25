八大綜合台《世界第一等》主持人唐振剛、潘君侖挑戰特技陀螺、及夜間捕蟹，對於這兩項任務，潘君侖竟自信爆棚、誇下豪語：「我們去挑戰他們做的事情，然後就可以取代他們了。」但在看到國寶級特技陀螺達人「阿海師」將重達56台斤的石塊在手中輕鬆把玩，甚至靠單手指力一次拿起7塊磚頭，讓潘君侖大為傻眼，好在潘君侖手大，挑戰時仍可以抓住所有磚塊，只是因為磚塊很重，光靠指頭使不上力，撐了約5秒就手指抽筋，甚至被磚塊夾到破皮，也讓他改口說：「我前面說的是玩笑話， 畢竟我們是要學習老師的絕技，先口頭上替自己壯壯膽而已。」

八大綜合台每周六晚8點播出的 《世界第一等》，本周特別企劃「挑戰山海職人之道」，帶領觀眾認識致力發揚傳統文化技藝的達人們，透過節目感受達人們堅毅的人生態度！唐振剛及潘君侖在體驗挑戰過程中，兩人憂心不已；因為製作單位交付任務，主持人拿著鐵盤放在頭頂上，讓達人打出去的陀螺能直中鐵盤上，展現準度絕活。

唐振剛、潘君侖跟著國寶大師挑戰特技陀螺。（八大提供）

首先上場的潘君侖緊張到一度口吃，不禁向老師喊話要手下留情，唐振剛開玩笑說：「不會啦，你頂多瘀青而已。」輪到唐振剛上場時，沒料到大鐵盤卻換成像醬油碟尺寸的大小，達人第一次失手打到唐振剛帽簷，嚇得他冒出一身冷汗，連忙制止說：「老師，沒關係，你不用這麼拼啦！ 」但達人沒有放棄，第二次順利成功，讓唐振剛終於鬆了一口氣，苦笑說，能看到大家真的很開心。

唐振剛與潘君侖跟著阿美族獵人挑戰夜間捕蟹。（八大提供）

另外，唐振剛與潘君侖還跟著阿美族獵人挑戰夜間捕蟹，看著達人打赤膊、秀出一身精壯身材，兩人自嘆不如，但下一秒，唐振剛立刻嗅出製作單位的「陰謀」，立刻先發制人，跟達人說：「你的衣服呢！我們現在在錄節目，沒穿衣服不對吧！」想不到對方卻機靈回應：「你們才不對吧，這是我的地盤耶！而且等一下要去海邊會弄濕，還是脫衣服比較好。」一番話讓兩人無法反駁，只好照做。在抓蟹過程中，達人的捕蟹網沒繫緊，前面抓到的螃蟹都逃脫溜走，看著空盪盪的網子，潘君侖抓到機會反虧：「達人，你可以專業一點嗎?！果然人不可貌相，長得帥又壯的人，也是會出錯的吧 。」