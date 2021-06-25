新冠肺炎疫情未歇，不能隨意到觀光區購買名產，交通部觀光局參山國家風景區管理處，推出「食旅參山輕鬆購」導購專區，讓因疫情宅在家的民眾，也能買到觀光區名產。（參山處提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎疫情未歇，線上網購正夯，交通部觀光局參山國家風景區管理處結合中、彰、竹、苗觀光圈業者，推出「食旅參山輕鬆購」導購專區，匯集知名伴手禮、餐飲、旅宿、觀光工廠、各地農會等57家業者，讓民眾不用出門也能買名產，同時還有機會抽到「霧峰香米吃到飽、麗寶樂園玩到飽、谷關溫泉泡到飽」等，人生三飽。

參山處代理處長曹忠猷表示，受疫情影響，觀光遊憩活動全部停擺，中、彰、竹、苗觀光圈業者的商品銷售也受到影響，希望透過「食旅參山輕鬆購」導購專區，幫業者度過難關。民眾透過專區不用出門，就可買到觀光圈的新鮮農產、即食料理、追劇點心等優質商品，且只要在8月8日前，購買專區內任意商品，並於臉書活動貼文留言，就有機會將一年份疫後人生三飽大獎，及參山喔熊限定禮、好食料理菜籃車、午茶生活追劇包等多項好禮抽回家。

中彰區域觀光聯盟總召柴俊林表示，這次疫情對各觀光產業衝擊相當大，業者也紛紛轉型推出網購商城或開發外帶即食料理，感謝參山處讓業者有多一個露出的管道，也呼籲各觀光業者一起來共襄盛舉，發揮觀光圈的精神，以打群架的概念，借力使力，共同互相行銷，大家攜手共同挺過難關。

中彰區域觀光聯盟副總召黃景建表示，感謝民眾大力支持霧峰區農會蔬菜箱，將依顧客意見、產地供貨情形，持續調整品項與配送方式，目前已經於普利共好商城推出蔬菜箱2.0版，不僅每周有多元豐富的菜單，並與計程車業者異業結盟，從產地新鮮直送到府。

「食旅參山輕鬆購」匯集小林煎餅、鯊魚挑嘴、正昇豆腐乳、有春茶館、海瑞貢丸、寧菠小館、全國大飯店等眾多知名店家，詳情請上「食旅參山輕鬆購」導購專區網站查詢，或是持續鎖定「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁。