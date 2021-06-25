落羽松環繞的綠森林，呼應中央公園，為鄰里營造出環保友善的水景公園。（盧金足攝）

台中市府重大建設中央公園，成為台中市最大「都市之肺」，設置太陽能光電板發電系統，成為能源自給自足的生態公園。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府重大建設地標，中央公園占地67公頃，是台北大安森林公園2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、公園內保留原有1000多棵樹木，又增植1萬棵以上原生樹木，帶動周遭環境綠美化，出現落羽松水景公園，與中央公園相呼應，成為台中市最大「都市之肺」，因目前正值全國三級警戒防疫期間，這處祕境讓行經的人車驚艷，期待解封後能到大自然解悶。

中央公園日前甫榮獲「2021年全球卓越建設獎」永續發展類銀獎殊榮，見證台中宜居城市的堅強實力，帶動周遭綠化影響力，未開發的基地打造成落羽松環繞的綠森林，為周邊鄰里營造出環保友善的水景公園，網友期待疫情解封暢遊新祕境。

中央公園位於水湳經貿園區，由法國景觀設計師Mosbach規劃，將華德福教育哲學理念實踐在公園空間，設置十二感官互動體驗設施，呈現生物多樣性的城市綠洲。

綠化效應無限大！中央公園的綠美化擴大為也帶動很多開發發積極提倡綠建築、創造環境永續精神，融入台中市的綠美化，為台中市的城市美化付諸實際行動。

水湳經貿園區為台中市府重大建設，附近大都主打水湳經貿園區結合智慧、低碳、創新的議題，綠建築結合環境永續議題，今年首創建築產業與國家地理雜誌合作，邀請社區的大人、小孩共同參與生態活動，扎根生態保育、環境永續。

台中市府在五月缺水時期，號召各基地提供工地的地下水，釋出當工業用水或民生用水，未來基地施工的地下水，也免費供給附近鄰里使用，回收水資源再利用，維持施工過程對環境的低度破壞，工程圍籬貼心運用綠色生態照明，營造友善、安全的街景環境。