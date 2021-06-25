每個數字都帶有特殊的能量密碼，數字在生活中隨處可見，包含生日、身分證字號、手機號碼等，善用這些密碼就能觀情勢，還能占卜預測未來！好的運氣能幫助你在混亂的情境中毫髮無傷，疫情期間宅在家，到底要怎麼做才能保有好運氣呢？本週知名命理師沈嶸要用數字占卜帶大家來看看，疫情期間要做什麼才能有好運？沈嶸老師將生命靈數獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺數字密碼的奧秘。

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「在疫情期間我要做好什麼才能保有好運氣？」再依照第一直覺，選擇你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

選一組你最有感應的數字吧！

選好了就馬上來看答案吧！

選擇數字「111」：

選擇數字111，代表你需要趁疫情期間好好的學習。疫情期間不論是經濟趨勢或商業模式都有很大的變化，市場需求也跟著人們習慣在改變，許多過去就有的技術在未來逐漸不再吃得開，因此若你想趁疫情期間保有好運氣，那就得加緊學習新專業或是精進你原有的技術，不一定要是高深的領域，像是手工藝、烹飪、線上語文、居家運動等都是很好的選擇，都會在你的學習進展到一定階段後，對你的生活有所幫助。

沈嶸老師的提點：雖說要趁這段時間好好精進，但也不能讓自己太忙，或是這邊學一點、那邊沾一下的過水學習，這樣反而會因多頭馬車，導致效益大幅減低。建議你應該選定一個項目集中火力，把這個項目學到一定的水準，或是將你原有的技術升級到更高段的程度，未來才會帶給你無窮的好處。

選擇數字「979」：

選擇數字979，代表你在疫情期間一定要將手邊所有細節的事項和雜事都打點好，例如：行程安排、財務收支、人情世故等，若太過大而化之，許多該仔細處理的細節沒有放在心上，就會像滾雪球一樣滾出問題。只要你能將每件事都處理的井井有條，甚至事先想到事情的走向，規劃好方案，就能在疫情中安穩度過，倒楣事自然不會找上門，對你而言，這段期間能平安順利就是最大的好運。

沈嶸老師的提點：也許你會覺得自己已經把事情都處理得很好了，不知道還能再多做什麼，這時不妨想看看有沒有過去很幫你、挺你、愛護你的人？趁這段變動很大的疫情期，把該還的人情趁機還清，也許疫情期間他們正好也有需要你幫助的地方，你的援助將會讓你在未來贏得更多的資源，你也不至於落人口舌。

選擇數字「265」：

選擇數字265，代表在疫情期間你的好運關鍵是鞏固好現有的事業、財富、人際和家庭，因為只要有任何意外或變動都會讓你的精神緊張，缺乏安全感，就會連帶影響你表現的穩定度。所以若想要在疫情期間握有好運，就要做好你的工作，力求表現不犯錯，在財務上要做好風險規劃，確保你的收入不受影響，在家庭中則是扮演好自己的角色，與家人和睦相處，只要讓生活維持在恆定狀態，你就能在這波亂流中脫穎而出。

沈嶸老師的提點：在你做理財規劃時，除了要小心謹慎的計算財務，也要特別注意投資的部分，盡量減少高風險的投資行為，或是操作你不熟悉的金融工具，減少投機財，而在穩固你的錢財之餘，也不要對人掉以輕心，不論對方有什麼原因，千萬不要借錢給對方，因為有去無回的機率非常高。

選擇數字「866」：

選擇數字866，代表你在疫情期間要做好人際交流與維繫情感關係。雖然疫情期間幾乎都宅在家裡不出門，但與人互動、產生連結一樣不能停，只是交流的方式改變了。如果宅在家搞自閉，反而會讓你原本手中的人脈斷掉，感情也漸漸疏遠，你的貴人會因此大幅減少。建議你可以增加線上聚會互動，與重要的親友聯繫感情，或是透過宅配小禮物來表達你的心意，讓大家感受到你的誠意，在這波疫情中彼此「患難見真情」，久而久之自然四海皆朋友，不愁沒人幫。

沈嶸老師的提點：在與人互動的同時，要注意你的口語表達，不能因為太放鬆就說話輕浮，尤其不能得罪高層或重要的人，小心應對太白目而不自知，即便對方沒有挑明，也會在心中記下一筆，結下樑子只會讓你在未來吃大虧。

選擇數字「324」：

選擇數字324，代表在疫情期間讓你好運的關鍵是「跟上趨勢」，現在市場上流行什麼，只要乖乖跟上就對了！例如：網購、外送、網拍生意、存零股、設計風格等。全盤掌握潮流趨勢，你有很高的機會能大賺一筆時機財，甚至接到額外的生意，但要記得在操作過程中運用你的智慧，洞悉透徹以後再出手，如果只是蜻蜓點水，即使機會到來，你也難以把握。

沈嶸老師的提點：除了跟上流行，你的做法也要務實，要留意想法容易落入天馬行空，此外，你非常容易三分鐘熱度，所以過程中你的動力要足夠，甚至宅在家的其間，你也不能總是從事靜態活動，花點時間起身運動，有助於身心健康。記得，若想要保持好運，你也不能太頹廢。