黴菌檢測方式。（中榮提供／張妍溱台中傳真）

印度爆發新冠肺炎疫情時，伴隨白黴菌感染症（mucormycosis）爆發，至今年5月底止，印度白黴菌感染症病例達9000多例，死亡率高達50％，常見於腐爛水果、蔬菜、動物屍體及糞便。台中榮總感染科引進檢測白黴菌感染症的核酸檢測試劑，快速診斷白黴菌，及早發現治療。

台中榮總感染科主任醫師劉伯瑜說，白黴菌感染症是一種嚴重的黴菌感染疾病，會發生在免疫功能不良的病人；包括，造血幹細胞移植、實體器官移植、血液惡性腫瘤和未受控制的糖尿病，由人類吸入空氣中黴菌的孢子所造成。

劉伯瑜與中興大學生科院老師林琦然共同研究發現，印度爆發的高致死率白黴菌感染症之主要感染黴菌為白黴菌門（Mucoromycota） ，其中包含麵包霉Rhizopus、Mucor Lichtheimia與比較罕見的Apophysomyces、Cunninghamella、Rhizomucor Saksenaea等，是常見的環境腐生真菌，在土壤，腐爛水果或蔬菜及動物屍體及糞便中。

劉伯瑜指出，白黴菌會感染人類的鼻竇、腦部、肺部及皮膚等部位，病患會出現鼻塞、眼睛及臉頰腫脹等症狀。感染之後，若不及時治療，白黴菌將快速擴散，導致患者死亡。傳統上，白黴菌病是以組織病理學檢查、培養或輔佐電腦斷層掃描來診斷，近年來臨床單位使用PCR檢驗。

劉伯瑜表示，檢測白黴菌感染症的PCR核酸檢測試劑，國外的研究準確性9成以上，能夠快速地診斷出白黴菌感染病，更早的開始適當的治療。