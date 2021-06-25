信曾在EZ5獻唱。（翻攝EZ5臉書）

全台三級警戒再度延長，餐飲小吃店紛紛改做外送苦撐，但專營現場演出的Live House可就無技可施，只能拉下鐵捲門歇業慘賠，靜待疫情過去；其中，台北市歷史最久的知名live house「EZ5」上個月15日歇業至今，每個月光是房租及員工勞健保支出就要40萬元。

EZ5總經理許理平（虎哥）25日受訪，無奈表示已有心理準備，可能將一路賠到年底，「就算三級降到二級可以開放客人內用，但店內座位也要採以梅花座方式因應防疫，任何一場live house表演，入座率只要少於五成一定賠，我們這種小店，怎麼可能梅花座」，但他拍胸部保證「絕對不會讓它關門」。

EZ5從1991年開業至今，除了1996年台北市掃黃被誤報歇業三個月，每一天都準時開門營業，沒想到這次由於疫情嚴峻而停業，店裡的樂手、歌手加上員工30多人突然沒工作，虎哥三不五時聯繫大家，關心「是否過得下去」，並主動提出有困難可預支薪水的福利，「大家同一條船，有問題來找我周轉，互相支援」。但這波疫情實在停業太久，許多駐唱歌手為了生活，到處打工賺錢，「張心潔去賣健康食品、張芮菲到披薩店打工，連曾志豪也在炸雞店做外送，突然沒工作沒收入，大家為了過日子還是得努力。」

不僅如此，EZ5原訂7月31日及8月1日在台北國際會議中心舉辦30周年演唱會，也因疫情影響確定延期；虎哥表示演唱會目前暫定延至年底，他將於下個月申請政府紓困：「文化部有特別專案，針對live house、演唱會等藝文活動紓困，而且補助的期間比較長，很感謝文化部理解我們這個行業的困難。」