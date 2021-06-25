全台三級警戒延長至7月12日，餐飲內用服務持續停擺，連鎖餐飲業對此持續強化外帶、外送服務，力拚撐過營運難關，瓦城(2729)於全台實體門市增建上百家雲端廚房，單一門市可提供多品牌餐點外帶外送，王品(2727)則聯合旗下20個品牌祭出外帶自取85折優惠。

瓦城在全台實體門市增建上百家雲端廚房，將旗下6大品牌菜色同時複製到不同菜系廚房，各分店依自身廚房量能，可跨品牌提供最多5個品牌的餐點與餐型，並透過到店自取或foodpanda、Uber Eats外送享用。

為因應大量的外送、外帶及不同品牌餐點製作需求，瓦城建置全新生產流程，經過上百次的測試，找出最有效率的內外場工作站分工模式、包裝動線等。為避免餐點品質受運送過程影響，亦進一步重新調整烹飪手法，反覆測試外帶外送餐盒包材。

除增建品牌雲端店，瓦城同步為守護消費者、外送夥伴與現場工作同仁健康安全，全方位升級軟硬體設備，包含增設智能紫外線環境消毒燈、人臉辨識消毒機台、專屬取餐窗台以及自動取餐叫號機等，全方位強化「安心餐廳」防疫機制。

瓦城旗下「瓦城」及「時時香」餐盒亦合計推出11款全新口味，另加碼推出4品牌999元超值套餐。即日起至8月14日攜手foodpanda合作，推出每月首2周消費單筆滿300元享8折優惠。7月12前選擇「wa10」預約餐點、到店自取服務享滿額85折優惠。

王品則集結旗下20個品牌，於7月推出外帶自取85折優惠，包括和牛火鍋、燒肉餐盒、日本料理、烤鴨套餐等，均可透過王品瘋美食線上點餐外帶。而「王品瘋美食App」會員還能使用瘋點數折抵消費金額、繼續累積點數。