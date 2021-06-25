傳奇(4994)今天透過證交所影音網站召開線上法說會，該公司去年收回日韓子公司後，在台灣成立全球發行團隊，今年上半年兩款遊戲新推出後，下半年主攻國際版，《精靈樂章》手遊及《戰鬥吧龍魂》都持續朝海外市場前進，目前研發一款策略型手遊還在優化調整中，上市時間未定。

傳奇第1季毛利率提升到57.02％，與上季接近持平，較去年同期49.24％明顯成長，主要來自於3月2日發行《精靈樂章》。第1季營收分布來看，點數收入97％，授權收入只剩下3％，公司未來都以自營為主。第1季營收地區，日本占比68％，台灣占比22％，主要都是旺季效應帶動。

最新手遊《戰鬥吧龍魂》4月13日英文版發行，放眼歐美市場，6月22日中文版上市，目前中文雙平台進入前兩名下載榜單，符合公司預期。

今年下半年規劃中，目前並無新遊戲推出計畫，以今年上半年上市的兩款遊戲推向海外為主。《精靈樂章》將推英文、簡中、德文、法文、泰文，之後還會發行日文版本；《戰鬥吧龍魂》預計第3季發行日文版在日本上市。

傳奇今年前5月營收為12.22億元，營業利益1.36億元，稅前淨利0.27億元，每股稅前盈餘為0.25元。