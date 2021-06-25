國內本土疫情5月15日爆發後，雙北升為三級警戒，緊接著19日全國升為三級警戒，目前四度延至7月12日。輿情民調統計網站「聲量看政治」根據《GoogleSERP》分析近60日台灣主要六大政黨聲量，比對60日前的聲量，發現民進黨小幅下跌0.86%，來到44.35%；國民黨小幅上漲1.07%，來到34.75%；民眾黨則小跌0.25%，來到9.5%。

臉書粉專「聲量看政治」7日貼文表示，根據《GoogleSERP》分析，疫情爆發前，六大政黨的聲量，民進黨以45.03%居第一；國民黨為33.68%，居第二；民眾黨則以9.75%排第三；其他依序為台灣基進5.4%、時代力量3.4%、新黨2.75%。

根據《GoogleSERP》分析疫情中到近8天六大政黨的聲量，結果顯示，民進黨的聲量從60日前的45.03%，下降至30日前的44.10%、15日前的43.14%，但是近8日來到44.35%，聲量仍居第一；國民黨60日前為36.68%，下降至30日前的34.10%、15日前的33.68%，近8日則來到34.75%，聲量仍為第二；民眾黨雖在30日前上漲至10.35%、15日前的10.86%，但近8日卻跌至9.5%，比對60日前的聲量，還小跌0.25%，位居第三；台灣基進60日前為5.40%，小幅下跌0.15%，來到5.25%；新黨從2.75%上升0.65%，來到3.4%；時代力量從3.40%下跌0.65%，僅剩2.75%。

台灣本土疫情於5月15日爆發後，雙北成為重災區，而隨著疫苗短缺，也引發不少民怨。疫苗施打後，造成長輩死亡案例多，也使得執政黨成眾矢之的。自去年累計至今，已有13114人確診，605名確診者死亡。從5月11日至今，台灣新冠肺炎致死率4.5%，比全球平均值2.17%高出許多；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，台灣死亡率偏高，是因為60歲以上確診者占35%，60歲死亡者就占9成。