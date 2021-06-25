食藥署今天完成23萬9400劑的莫德納疫苗檢驗封緘作業，預計將於傍晚核發封緘證明書，不過疾管署今天指出，這一批疫苗不會優先配發，而是下周一等250萬劑美國捐贈的疫苗通過檢驗封緘作業後，優先於6月30日配發。

疾管署副署長莊人祥今天表示，由於莫德納疫苗從零下20度退冰需要花上2天，且食藥署今核發的這批包裝劑型與美國捐贈的不同，為避免第一線醫護人員搞混，因此決定優先配發美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗。

莊人祥說，我國向莫德納自購的疫苗都是10劑型包裝，最多可供11人使用，但美國贈送的為14劑型包裝，最多可供15人使用，考量到大規模接種需要，因此優先配送美國致贈的疫苗。

食藥署指出，美國致贈的250萬劑疫苗預計下周一核發封緘證明書，最快6月30日就能開始配送，7月2日開打。

至於今天獲封緘證明的23萬9400劑的莫德納疫苗，莊人祥說會先存放在零下20度C的倉庫，待250萬劑疫苗打完後才會再配送。