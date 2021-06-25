警政署長陳家欽於昨（24）日晚間特地來到新北市政府警察局利用與各外勤單位（分局、大隊、派出所及交通分、偵查隊等）視訊的機會感謝同仁的付出。（新北市警察局提供）

警政署長陳家欽於昨（24）日晚間特地來到新北市政府警察局利用與各外勤單位（分局、大隊、派出所及交通分、偵查隊等）視訊的機會感謝同仁的付出。（新北市警察局提供）

三級警戒的疫戰已經持續一個多月，全國警察不顧身體安危，勇敢站在第一線，面對有所挑戰，從初始的取締口罩、查緝非法營業場所，到維護篩檢站及醫院安全、管制果菜市場分流、個案疫調分析及失聯者找尋都是警察站在第一線，尤其是身處全國重災區的新北警迄今已有25名同仁確診，曾關閉10個警察單位，最高亦同時列管達402人，新北警卻不曾退居幕後，永遠站在第一線，新北疫情在新北警的共同努力下，慢慢有了穩定的跡象，警察的付出，將在疫情之中成為穩定社會的一份力量。

警政署長陳家欽於昨（24）日晚間特地來到新北市政府警察局利用與各外勤單位（分局、大隊、派出所及交通分、偵查隊等）視訊的機會用語帶心疼的感性談語中提到所有警察同仁在這個抗疫工作中，扮演著足以成為社會英雄的執法者，衝鋒陷陣深入疫情重災區，徹底執行著政府規範的防疫作為，在後端還兼顧著尋找確診失聯工作，並將疫情期間失聯的814人全部都找回來了。警察在疫情之中擔負起防疫執法者的角色，在治安維護上仍持續打擊那些在疫情之中還在作亂的犯罪者，不讓社會治安出現空窗，署長特別強調在﹕最亂的時候，警察就是穩定人心最安定的力量。

署長對於新北警在疫調方面的成軍三階段印象非常深刻，尤其是一開始的疫調300志願大軍，迅速到位抗疫，到中期增加刑大、交大內勤同仁200名成立疫調第二隊，最後再結合警政、衛政、民政鐵三角及16個分局1106名警力，投入針對快篩陽性案件超前疫調，比照重大刑案偵查技巧，採取「精準疫調」策略，擴大匡列確診者與快篩陽性者所有可能接觸者，加速斬斷傳播鏈，對於市府整體防疫政策的制定有非常大的貢獻。

新北警局為確保同仁執勤安全，加速了同仁施打效率，迄今第一線列冊人員施打率已接近100％，再配合Home＋中嘉集團贊助的快篩試劑，能有效全面提升員警防護力。另外，新北警局在照顧第一線同仁的一些特殊作法，如﹕設立「警安防疫關懷中心」解決同仁自主隔離的需求，並主動協調轄內各旅宿業者以最優惠的價格設立「警安旅館」供同仁落實分流辦公並安心居住等等，都令署長印象深刻並給了肯定。

全國警察一條心，疫情之中，滾動式修正政策，以顧同仁、穩軍心、護社會為規畫主軸，署長將帶領全國警察一同走過這場戰役，讓警察同仁都能平平安安，健健康康的繼續執法，打擊這些不法份子，維護社會治安穩定。