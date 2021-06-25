每個人表達感情的方式都不一樣，有些生肖男喜歡一個人，就會用盡一切去疼愛對方，不過有些人則喜歡欲擒故縱，就算非常喜歡對方，他們仍會裝作若無其事的樣子，讓伴侶摸不著頭緒，近日《靈匣網》分析5個越是愛對方，就會越虐人的生肖男。

1.生肖雞

生肖雞男個性直率又隨興，不過在感情上，他們就變得有些猶豫不定，剛開始與人交往時，總是抱著試試看的心態，很難付出真心，若即若離的態度，讓另一半非常傷腦筋。若遇到女生主動示好，即使生肖雞男很喜歡女方，但他們卻始終不願意與對方確認關係，直到對方受不了想離開時，他們才會覺得不捨，並主動求和。

2.生肖鼠

生肖鼠男個性溫和，且具有包容心，在與心儀對象交往時，他們會將自己最好的一面展示出來，希望給人一個好印象，不過他們在感情中較缺乏安全感，當生肖鼠男喜歡上一個人後，無論伴侶做什麼他們都想管，不容許對方藏一點秘密，女友無論做任何事都要向他們報備，否則他們就會胡思亂想，這也經常使另一半受不了，因此若愛上生肖鼠男時，恐怕要先做好心理準備。

3.生肖龍

生肖龍男大多較注重職場成就，他們願意將精力全放在工作上，對於談戀愛，他們認為只要夠有實力，以後再計畫也可以，而在職場上很精明的他們，在感情中卻很笨拙，不會表達自己的情感，即使很喜歡對方，他們表面上還是會裝出不在乎的樣子，這也讓女方非常受傷，如果沒有很了解生肖龍男，可能就會選擇離開。

4.生肖牛

生肖牛男個性穩重踏實，但較不善言辭與人交際，而在感情上也是如此，他們對於另一半表現的較冷漠，心裡明明很喜歡對方，但卻不願意說出來，甚至還會刻意疏遠對方，讓人誤以為自己搞錯意思，假若有女生主動示好，生肖牛男甚至會因膽怯而退縮，因此讓女生無法猜透他們的心思，最終覺得愛得很累而放棄。

5.生肖狗

生肖狗男做事很能幹，在職場上表現出色，但感情裡卻很遲鈍，甚至有些吊兒郎當，感情事經常處理得並不好，容易讓喜歡的人受委屈，使對方越愛越灰心，有時還會故意做出一些無厘頭的事情氣對方，但他們其實不是不愛對方，而是不懂得如何去愛，如何去表達。