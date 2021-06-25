居家的煩悶感，就用美食來治癒！為了讓大家能安心舒服地宅在家，同時也兼顧生活品質，KLOOK開賣多個米其林餐廳料理外帶，包括平台獨家販售全台唯一米其林三星《頤宮中餐廳》「烤鴨派對組合」，對口味挑惕的饕客在家也能品嚐經典的片皮鴨料理；此外還有米其林一星的台北文華東方酒店《雅閣中餐廳》，以及米其林餐盤推薦台北美福大飯店《米香台菜餐廳》多種星級料理，即使宅在家也能來趟米其林摘星之旅；KLOOK同時也推出搭配氣炸鍋的米其林餐廳料理包組合，讓熱愛烹飪的你在家也能完成米其林料理。

延期到7月中的三級警戒，大家想必悶壞了，需要生活中更多儀式感，以暫時擺脫居家焦慮；因此KLOOK提供更多米其林星級料理可供預訂外帶，包括連續3年獲得米其林一星榮耀的台北文華東方酒店《雅閣中餐廳》，由專精粵菜料理多年的張國邦主廚掌杓，精選台灣在地食材發揮粵菜佳餚精髓，脆皮雞、雅閣炒飯、手工甜椒醬蒸海斑柳都是經典菜色，只要動動手指，就能一秒享受在香港用餐的儀式感。

異國料理儀式感不能少！台北文華東方酒店3間連續3年榮獲米其林餐盤的星級餐廳，現在也都能透過KLOOK預訂外帶餐點，包括台北文華東方酒店《Bencotto》，主廚以其匠心獨具的食尚藝術打造摩登時尚的當代義式珍饈，主廚精選冷肉盤、特選義大利乳酪、老虎蝦水菜沙拉、慢燉澳洲和牛牛頰等，以及台北文華東方酒店文華精品《但馬家涮涮鍋》，使用日本頂級昆布淬出的清甜湯頭，搭配蔬食與頂級A5黑毛和牛、黑珍豬梅花豚等主餐，在家輕鬆享受頂級刷刷鍋，和台北文華東方酒店文華精品《Thai & Thai》也推出包含經典泰式菜色的套餐與單點組合，提供消費者外帶在家享用。

連續三年榮獲米其林餐盤推薦的台北美福大飯店《米香台菜餐廳》，現在也提供外帶服務，在家就能品嚐米香台菜餐廳秉持傳統手法料理的道地台灣菜色，更提供適合小家庭的米香四人飄香分享餐，包含精選蜜汁排骨、蔥薑炒小卷、酸菜肚片湯等經典菜色。

大吃美食很滿足，自己動手烹飪更有另外一種療癒感；為此KLOOK推出氣炸鍋和米其林餐廳料理包獨家組合，人人在家都能當星星主廚！如果對《添好運》帶有香甜奶酥外皮與鹹甜叉燒內餡的「酥皮焗叉燒包」念念不忘，可以直接下訂16入大份量料理包搭配recolte麗克特氣炸鍋的組合，僅需3280元就能在家享用熱騰騰的酥皮焗叉燒包；或是預訂《雙月食品社》「蘿蔔糕」宅配，搭配recolte麗克特氣炸鍋，就能在家享用剛出爐的米其林必比登推薦的蘿蔔糕料理。

KLOOK本次精選50間餐廳合作外帶服務，不只米其林餐廳料理，還包括廣受饕客喜愛的《樂軒和牛專門店》，推出日本「A5和牛便當」買一送一外帶限時優惠，平均單一個和牛便當還不到1千元，就能輕鬆品嚐夢幻A5等級的和牛；如果是和牛擁護者，可以選擇樂軒旗下《和牛祭A5和牛一頭食放題》外帶「牛一頭無敵套組」，在家開鍋一次嚐遍日本A5和牛的20種部位，或是外帶《樂軒水炊軒》「日本A5和牛沙朗搭美國去骨牛小排Prime」頂級火鍋套餐，還加送波士頓活龍蝦，宅在家也能雙享海陸頂級美味。

台北萬豪酒店《精湛外帶餐點》則推出每週上新菜，有各式中式合菜、西式分享餐、五星精湛餐盒，以及人氣單點如日式丼飯、蕎麥冷麵、經典半筋半肉牛肉麵等，讓全家人防疫在家餐餐有新意，限時優惠45折起，四人套餐只要1980元起；此外台北國泰萬怡酒店《MJ Kitchen》也推出多項外帶限時優惠，其中「龍蝦海陸套組」包括波士頓龍蝦與照燒蜜汁烤雞腿，還有多種小菜搭配和上桌就秒殺的手工豆花甜點，不到2千元就能外帶回家跟家人一起享用星級海陸大餐。