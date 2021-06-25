為感謝關山鎮衛生所辛勞，在地店家送鳳梨盼降低緩打潮。（蔡旻妤攝）

受疫情影響，持續店休1個半月的關山店家「痴愛玉」老闆吳珮甄，熱心送關山衛生所台灣土鳳梨，感謝關山鎮衛生所在這段期間注射疫苗的辛勞。

騎著機車送上1箱外婆種植的台灣土鳳梨，吳珮甄表示原本也想送警察、消防、醫院等慰勞防疫的辛苦，但由於鳳梨的台語發音為旺來，不少單位都擔心勤務會「旺旺來」因此都敬謝不敏、婉拒好意。

由於covid-19疫苗注射後傳出一些疑似不良反應的個案發生，即使有的是本身疾病引起，但仍導致近來出現「疫苗緩打潮」的情形，防疫單位仍多鼓勵民眾若是符合注射資格者還是盡速施打，畢竟疫苗打後才能對人體產生抗體而避免感染的風險。

關山衛生所主任顏雪如指出，自從開放民眾施打疫苗注射以來，衛生所同仁們都非常認真，舉凡從事先的人員造冊、聯絡到當日的現場服務等等，很謝謝社區民眾以行動表示支持肯定。她進一步說明，目前關山鎮疫苗注射預約狀況都呈額滿的情形，呼籲若有接到通知或是符合注射的民眾，盡量依約完成施打，遵守防疫相關規定，保護自己也就是保護家人。

自嘲已經快要吃土吳珮甄說，台灣土鳳梨味道好、又香甜，日前送愛到聖十字架療養院後，因部分單位都有相關不成文的習俗，因此不敢收下鳳梨，而關山衛生所因未提供診療或收治病人的服務，願意收下也讓她相當開心。此外，店裡決定於28日恢復營業，但由於目前需配合防疫措施，所以只有提供外帶服務。