全民抗疫帶動宅商機，也促動全台各地店家串聯合作，旅遊電商平台KKday繼陸續推出台南、嘉義、台北與花蓮名店的防疫美食包，獲得消費者迴響後，24日21:00起獨家開賣「台中天團全明星備戰糧包」，一次網羅台中六大朝聖名店，包括Gubami、滿堂Restaurant le Plein、100pain麵包製造室、Pâtisserie marmotte、好吧Goût Bar和Coffee Stopover，讓你宅家即可一鍵集滿中台灣明星美食！

「台中天團全明星備戰糧包」集結了超限量主食、小食和飲品，讓您防疫期間的餐桌豐盛不孤單！攜手曾獲亞洲最佳女主廚榮銜的陳嵐舒fine dining牛肉麵店「Gubami」，推出層次飽滿的主廚乾拌麵，翻轉經典牛肉麵風味。

台中米其林餐盤推薦創意料理「滿堂Restaurant le Plein」則打造慢熬清燉牛肉湯及滿堂特製米糕，賦予傳統佳餚精緻新面貌。甜點部分則網羅超人氣秒殺麵包「100pain麵包製造室」的野生藍莓百香果吐司及台中美術館最新巷弄法式甜點品牌「Pâtisserie marmotte」的精選法式糕點組合，讓你在家也不失悠閒下午茶的儀式感。

另搭配樂沐旗下超隱密朝聖酒吧「好吧Goût Bar」的無酒精調飲「待在家，就沒事 Stay Home Stay Safe」 ，彷彿親身體驗台中銀座系酒吧。再加上獲得票選為台灣最棒25間咖啡之一的「Coffee Stopover」，推出兩款2021掛耳包新配方「佳人及滑板」，透過人氣咖啡的濃醇香味為美好一天揭開序幕！

雖然暫時無法出遊，但只要「一包在手」，就能將家中餐桌躍升為台中美食天堂！本次「台中天團全明星備戰糧包」將於KKday平台獨家限量開賣，台中控與文青系吃貨千萬別錯過！