新北市議員張錦豪特邀請世界金廚冠軍許燕斌與多元商集團創辦人林俊洲，攜手共同捐贈3000份西點麵包以及小點，慰勞第一線辛苦的防疫人員守護全民健康。（張錦豪提供）

新北市議員張錦豪特邀請世界金廚冠軍許燕斌與多元商集團創辦人林俊洲，攜手共同捐贈3000份西點麵包以及小點，慰勞第一線辛苦的防疫人員守護全民健康。（張錦豪提供）

雙北市疫情嚴峻，全國三級警戒延長至7月12日，新北市議員張錦豪自購1萬個面罩及酒精，分送給汐止、金山及萬里民眾，另體恤前線防疫人員，特邀請世界金廚冠軍許燕斌與多元商集團創辦人林俊洲，攜手共同捐贈3000份西點麵包以及小點，慰勞第一線辛苦的防疫人員守護全民健康。

張錦豪表示，疫情期間一線防疫人員相當辛苦，為防疫人員加油打氣，與防疫人員共同走完防疫的最後一哩路。

日前曾自購數萬防護面罩、酒精等防疫物資提供給鄉親免費索取，更協助偏鄉醫院取得防疫物資，請大家共同支持醫護人員，醫護人員冒著高風險在最前線守護大家，都是最辛苦的英雄，大家都應該發揮正義感共同來走過疫情的最後一哩路。

張錦豪表示，期望大家秉持人飢己飢、人溺己溺的精神，邀請世界金廚冠軍許燕斌與多元商集團創辦人林俊洲共同慰勞第一線的防疫人員，目的是希望拋磚引玉，希望有更多的地方善心人士，不要忘記防疫人員的辛苦，最後一哩路一起來為他們加油打氣。

盼此舉共同體現台灣人民的文化素養及善心，幫助防疫人員就是幫助守護民眾健康，雖然疫情需緩，但最後一哩路仍然不能鬆懈，此時更是需要民眾鼓勵防疫人員的時候。