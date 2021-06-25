國內疫情爆發後，全台進入三級警戒超過一個月，各行各業哀鴻遍野，如今中央疫情指揮中心指揮官陳時中再度宣布，三級警戒維持至7月12日。部分如房仲等產業無法請領紓困補助，只自立自強。

像從事租賃辦公室的仲介童先生就表示，雖然受到疫情影響，但從業2年來的平均年收，預估還都能有7位數的收入。這當中靠得除了是不斷累積的專業知識外，疫情期間新科技就非常的重要，透過手機的視訊功能，傳送文件的方式，一樣能夠讓客戶體會到專業及熱情，而且也能確保彼此的安全。

童先生也坦承，由服務業轉換跑道成為仲介，真的需要非常大的勇氣，「過去是業務來服務我，現在我要去服務我的業主，」心態要轉變之外，租賃方面的專業知識也不可少。進入仲介工作剛滿2年的時間，近期有很長一段時間都受到新冠肺炎疫情的影響，會遇到客戶抱持著懷疑的心態，除了加強自己的專業性之外，他也用誠懇的態度去應對每位客戶，雖然無法保證每位客戶都能找到適合的物件，「但每一位找上我們的客戶，我都會盡力服務！」

在這波疫情下，補習班也成了重災戶，儘管有紓困補助，但還是有流失學生、甚至是減薪的壓力。在台北市某外語連鎖補習班任教的Emily，自從5月升上三級警戒，一律改為視訊上課，即便Emily已經有5年教學經驗，這對她來說還是個大挑戰，學生也得重新適應。

Emily強調，學習過程最重視「專注」，在家工作視訊上課時，經常可以看到學生晃神分心或是一片安靜無聲，這就表示鏡頭裡的學生，心已經不在課堂內容了，所以除了講解外，還要適時點名抽問，把大家注意力再拉回來。

在家工作期間，除了固定時間和學生視訊外，還要抽空批改學生上傳的作業，忙碌可見一般；而且暑假快到了，班主任要求除了視訊上課外，老師也要抽空電訪學生家長，深入了解孩子的升學規劃及家長需求，以確保暑假不會流失學生。

少子化關係，已經讓補教業經營十分辛苦，疫情還沒爆發前，Emily 除了負責教學工作，還得到學校門口發傳單招生，這波疫情攪局，補習班幾乎快要撐不下去，雖然自己還沒被減薪，但心裡很害怕一旦流失學生，就等同少了一份收入來源，所以自己能做的就是使出渾身解數賣力上課，吸引學生並維持生計。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，目前因應疫情及畢業季，1111人力銀行歸納整理「在家工作」相關工作機會，包括系統分析師、美編行政及室內設計師等，協助求職者降低在外工作風險。

另一方面，1111人力銀行也免費提供企業及上班族使用「1HR人資管理系統」，其中「雲端打卡模組」可讓在家上班的員工線上雲端打卡、請假。此外，「1HR人資管理系統」還整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。企業人資及雇主也可在雲端統計薪資及紀錄出缺勤，無需進入公司，減少群聚風險。