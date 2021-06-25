全台三級警戒延長至7月12日，原訂5日舉辦的中華職棒新人球員測試會決定取消，95位通過資格審核的球員將直接參加選秀會。

中職日前公告選秀會日期，測試會則在選秀會前1周舉行，但能否舉辦仍須視疫情狀況而定，而就在日前疫情指揮中心宣布三級警戒延長至7月12日後，測試會也確定無法舉辦。

中職新人球員測試會報名於25日中午截止，共109位選手報名、95位通過資格審核，符合測試會資格的選手將直接參與選秀會。

通過測試會資格審核的選手中，謝修銓高中大學時期皆在日本求學打球、台美混血球員陳思仲畢業於穀保家商，大學時期赴美打球，遊子歸國追尋職棒夢。

來自普門中學、遠東科大「左右開投」的薛育鈞首度挑戰中職；李承禎堂哥李承風、楊瑞承胞弟楊家勝、曾家鋐胞弟曾品洋、陳子豪表弟李偉安、前職棒球員翁豐堉之子翁緯喬，出身運動世家的他們受到激勵，都將挑戰職棒舞台。

有不少重新整裝出發、再度挑戰中職的選手，包含去年曾在測試會投出最快球速146公里的林銘謙、嘉義大學強打高宸軒、獲109年春季棒球聯賽全壘打獎殊榮的彭名宇，以及效力於綺麗珊瑚成棒隊、乙組出身素人投手黃博蔚、盧瑞祥、萬立宸，皆通過測試會資格審核，盼一圓職棒夢。