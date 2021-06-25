東芝的股東在周五投票罷免了公司董事長和另一名董事，對東芝進行了震撼性的譴責。該公司此前被發現與政府串通，壓制了外國投資人的利益。

東芝今年股東年會標示了日企公司治理的新分水嶺。在海外投資人壓力下，東芝維權股東今年稍早展開調查，並獲勝。

在日本企業董事會成員中，尤其是東芝等家喻戶曉的企業，極少會出現驅逐董事的情形。

東芝遭罷免董事長永山治(Osamu Nagayama)的支援者表示，他未能贏得連任，只會讓東芝進一步倒退，使這家自2015年的會計醜聞以來陷入危機的工業集團，失去經驗豐富的領導層。

在前任爭議性領導人離職後，東芝首席執行長綱川智(Satoshi Tsunakawa)於今年四月重新掌權，但表示，他不會待太久。

投票結果的細節沒有立即披露。新當選的董事周五開會，將討論誰來領導新董事會。

消息人士指出，外國投資人投票的人數超過該公司以往股東會的人數；主要是外國投資人認為，這是日企公司治理的重要測試案例。

東芝生產國防設施和核子反應爐，對政府具有戰略重要意義，貿易部長(木尾)山弘志(Hiroshi Kajiyama)一直對該部與東芝的交易感到毫無悔意，稱該政策的執行在該部是很自然的，並希望能確保，從國家安全的角度來說是非常重要的業務和技術的穩定發展。

東芝股價收跌0.6%。自從私募公司CVC資本對東芝提出200億美元收購報價已來，東芝股價今年已上漲三分之二。東芝拒絕了該要求，並承諾進行策略性審視。

市場認為，永山的下台，有助於維權股東推動收購活動。