從風水角度來看，窗戶就像是一個家庭的口鼻，影響著氣場的流動，如果設置不當，將會衰敗家運。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，臥室多窗、窗形怪異、窗戶破損、窗戶阻塞都犯了風水禁忌，會影響家人的運勢，無論男女老少都會遭受連累，因此一定要避免。

▍1.臥室多窗

窗戶數不宜太多，否則會擾亂室內氣場，尤其是夫妻臥室，只能開一面窗戶，開多了代表睡在裡面的人在男女關係上左右逢源、樂於逢場作戲。夫妻之間的忠誠是維繫婚姻與家庭的基礎，如果犯了這種禁忌，會使家中爛桃花不斷，婚姻不穩。

▍2.窗形怪異

在窗戶形狀的選擇上，經典的圓形、方形最符合風水規範，只有方正、簡潔的窗戶才能招納祥瑞之氣。三角形、菱形、不規則的多邊形有很多尖角，容易形成煞氣，難以產生和諧、穩定的氣場，會影響居住者工作、生活各方面的運勢。

▍3.窗戶破損

窗戶是住家的「風水之眼」，我們要像愛護眼睛一樣重視它，破爛損壞的窗戶很容易影響居住者的眼部健康，有加重病情的可能，建議大家一旦發現窗戶的玻璃有破損的話，就要馬上修復，換上完整的窗戶。

▍4.窗戶阻塞

如果窗戶前面被建築物、電線桿、山峰等障礙物擋住的話，不僅擋住了居住者的視野，也等於阻隔了住家的生氣和財氣，不利居住者求財。因此，想聚集財富就不能堵塞財源通道，傳統住宅的財源通道是大門，現代樓房的財源通道是窗戶，所以窗戶應該保持整潔、氣流暢通，不要堆積雜物，還要經常通風換氣，這樣才能吸納更多的財氣，家人的財運才能亨通。

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