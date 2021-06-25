國內本土疫情持續升維持三級警戒，除了全力抗疫，還有大專校院發揮大愛貢獻自身能量，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。

疫情爆發期間，全國服務業衝擊巨大，不只民眾陷入無工可做的經濟困境，遠東科技大學原有不少國際學生在服務業打工，賺取在台生活費，半工半讀完成留學夢，受新冠肺炎疫情三級警戒影響，許多國際學生因此陷入生活困境；遠東科大國際交流中心關懷境外學生，於校內發起國際生紓困食物銀行捐助活動，不但全校教職員工發揮人飢己飢、人溺己溺的跨國愛心，更有眾多慈善團體共襄盛舉，讓150餘位來自印尼、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、韓國、美國等國際學生之生活所需食物，暫無斷糧之慮。

遠東科大王元仁校長表示，誠摯感謝全校教職員及各界慈善團體，認同本校照顧國際學生食物銀行的關懷活動，捐助未來1個月所有境外學生所需三餐食物，其中還送來許多東南亞國家的泡麵、餅乾與罐頭，更顯窩心，可以解鄉愁。待疫情過後，期望受惠的國際學生能回饋社會．與慈善團體一起走入台南偏鄉社區做公益，關懷在地鰥寡孤獨的弱勢族群，用行動報答台灣人的善心，落實真愛無國界，人間處處有溫情的精神。

弘光科技大學食品科技系則透過網路發表研究報告，由柯耀筆教授指導大三學生林裕盛等5人，研究薑黃粉的基本成分及理化特色。林裕盛表示，去年新冠肺炎疫情爆發時，國外的研究單位發表多篇薑黃相關研究指出，薑黃中所含的薑黃素等成份可抑制病毒，過去也有抗發炎、抗癌的研究發表，加上市售很多薑黃產品，而對薑黃產生興趣。

因此，在老師指導下，參考外國的研究報告，在實驗室用儀器分析市售的薑黃粉基本成分。研究分析台灣市售的薑黃粉基本成分，含量最多的是碳水化合物，佔74.69%，其次是蛋白質，含10.34%，水分含量為9.42%；進行活性成分分析後，發現總酚含量5.77%，薑黃素含有2.22%，驗證國外的成分研究，可以作為食品添加薑黃粉數量的參考值。

學生也利用薑黃與豆渣的研發薑黃鹹派、豆渣天貝、豆渣漢堡、能量棒、豆渣珍珠等食品。薑黃鹹派試做時，以不同比例的豆渣，加入薑黃粉、咖哩雞肉等內餡來測試，烘烤後發現用百分百使用豆渣所做的薑黃鹹派，烤起來不會過乾，吃起來口感更濃郁。

系主任呂淑芬表示，每年系上舉辦食科祭活動，選定不同的研究主題展現學生的學習成果，本來想在食科祭活動期間，讓學校師生試吃，受到新冠肺炎疫情影響，改為網路發表，讓大家更認識薑黃及豆渣的特性，家中有這些食材的民眾，防疫期間不妨在家試著做看看。