【旅遊經 編輯部報導】

防疫三級警戒延長至7 月12日，梨山風景區配合防疫政策仍暫時不開放遊客前往，但此時梨山地區已進入溫帶水果產季，目前果肉如西瓜般紅嫩的西瓜李已經開始採收，緊接著黃金李、花蘿李、加州蜜李等各種美味的梨山蜜李相繼成熟，而且梨山水蜜桃預計在七月下旬也會接棒上市。遊客不上山，一能免除遠途也能利用宅配通路網購梨山溫帶水果，二來亦可減少農民損失。

參山處代理處長曹忠猷表示，梨山溫帶水果特別甜美、風味獨特，自6月初開始陸續成熟上市，往年暑假旺季帶來遊客採購當地農特產，以目前盛產各種李子為例，因量少、產期短，遊客上山遊玩就順便買走了，根本不用促銷。今(2021)年全國防疫三級警戒延長至7月12日，遊客不能上山，但是水果成熟不等人，參山處要邀請民眾多利用網購宅配，購買梨山水果品嘗特有的高山風味。

梨山山澗溪水孕育甜美黃金李與西瓜李 (圖片：參山國家風景區管理處提供)

花蘿李是改良新品種，果皮較為不澀，但仍保有酸甜風味(圖片：參山國家風景區管理處提供)

西瓜李種植在海拔一千二百至二千公尺的高山上，日夜溫差大，甜度可以充分累積在果實 (圖片：參山國家風景區管理處提供)

香甜欲滴的黃金李，產期比西瓜李約晚1週 (圖片：參山國家風景區管理處提供)

香甜欲滴的黃金李，產期比西瓜李約晚1週

參山處說，往年暑假期間吸引很多遊客到梨山度假避暑，今年配合防疫福壽山農場及梨山賓館等都暫停停業到7月12日，影響梨山地區觀光產業鏈甚鉅，但從6月份開始到年底，梨山開始進入一年當中水果產季，從6月的梨山蜜李、7-8月水蜜桃、9月世紀梨，一路到10-11月的蜜蘋果，11-12月甜柿與雪梨，少了遊客，農民希望網購宅配或賣場通路繼續來支持梨山地區的觀光農特產。

臺中市和平區民代表羅進玉也分享西瓜李的挑選與保存秘訣，首先表皮上的果粉是新鮮的象徵，蒂頭周圍的表皮也應該是光滑，收到水果後可以室溫放個一天，再冷藏保存，蜜李就會從酸轉甜。此時品嘗梨山蜜李正當時。

參山處在防疫期間呼籲國人暫時不要上梨山，也會隨時巡查勸離遊客，同時利用這段期間對所轄觀光遊憩設施進行加強檢修，隨時為疫情解封做好準備。相關梨山風景區相關訊息可至「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁查詢！