高雄25日新增2例本土確診個案，且感染者均與仁武家庭群聚案互有關聯，感染源是由60多歲的案14359將病毒從新北恩主公醫院帶回高雄，並傳染給家中其他成員及相關接觸者，連同前2日的確診個案，目前該起家庭群聚案已經造成5個家庭、15人染疫。

根據高市府衛生局疫調顯示，新增的2例個案均是被24日公布確診的餐飲店員前夫、案14490所傳染，20多歲案14536是案14490的同住家人，他在22日出現咳嗽、流鼻水症狀，23日因匡列為接觸者而由衛生局安排至醫院採檢，檢驗結果PCR陽性確診(CT值16.1)，目前於醫院負壓隔離病房治療中。

而另一個個案則是20多歲的案14537，他是案14490的友人，於20日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，23日因匡列於接觸者而由本局安排至醫院採檢，PCR陽性確診，CT值13.65，目前於醫院負壓隔離病房治療中，他曾在19日晚間8時27分到過岡山中山夜市，並於20日上午6時30分到7時30分到過岡山文賢市場。