因為居家防疫，很多上班族已1個多月沒進辦公室了，有網友感嘆上次居家待這麼久已是10多年前坐月子的事了，雖然WFH可以不用打扮又省去通勤時間，但只有一開始很新鮮，現在非常想念辦公室。根據1111人力銀行調查也發現，有35.6%的上班族自認在家工作壓力大，其中，有4.8%身心俱疲壓力爆表，每天覺得度日如年，還有6.0%壓力大！，表示很想念辦公室。小編從沒想過一大家子需要一起在家辦公、學習，公共空間變得好擁擠，一天24小時都有人跟你一起共處，理智線斷是日常。

尤其有些標榜幸福企業的公司，提供超優質的工作環境，像是旗下業務涵蓋住宅、商辦、廠辦的「遠雄房地產」，今年度才剛帶著員工進駐全新的辦公室，舒適的格局讓工作氣氛更加愉快，重視員工的初衷體現在每個細節，全新辦公室有和台灣蔦屋書店合作的共享區，400本藏書每季更新，原木色調的交誼廳設有專業的咖啡機，點綴上綠色植栽，可以邊喝咖啡邊翻雜誌，舒適的氛圍比美咖啡店，真的好羨慕。

不只打造友善員工的硬體設施，遠雄也用心規劃員工的福利，在基本三節獎金之外，另提供生日假與生日禮金為員工慶生，為照顧員工的健康，公司每2年舉辦1次健檢，職級最高補助2萬元，同時提供員工子女1~6歲托兒補助，以實際的行動照顧員工的身心。

為了吸引優秀人才，遠雄房地產提供員工3大激勵，包含例行激勵(月/季/年激勵)、策略激勵(春節獎勵、專案激勵)、個案激勵(個案表揚活動、個案激勵獎金、結案獎金)，鼓勵員工在業績上追求成長，有好表現公司也不吝發出豐厚的獎勵，以今年初領到的年終獎金來看，因為過去一年業績大幅成長，不少同仁都領到加倍成長的年終獎金。

為了提供優質福利，企業都用盡心思，永勝光學(海昌隱形眼鏡)除了讓同仁有良好的工作環境外，更愛屋及烏連夥伴的家人也一起顧，過去在非疫情警戒期間舉辦年度家庭日活動，每位員工可攜家帶眷2人，地點更讓員工與眷屬超有感，曾去過劍湖山、麗寶樂園等地，費用免費但歡樂不打折。

而對於新手爸媽還有生育補助，及合作托兒中心，讓家長能夠安心上班。另一方面，部分員工光顧公司內部全家便利商店部的頻率比去茶水間還高，特別讓同仁享有分商品85折、員購品超殺員購價，也鼓勵同仁買回家跟家人一起共享，永勝相信在企業、員工、眷屬三方共好的情況下，企業才能永續經營提供人才揮灑的最佳舞台。