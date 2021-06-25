疫情三級警戒繼續延長，也讓消費者興起餐飲外帶風潮，星級飯店紛紛絞盡腦汁推出美食饗宴，搶攻這段時間的商機。新竹福華大飯店推出星級江浙人氣港點18品，以九宮格方式呈現，招牌美食只要599元。

新竹福華大飯店此次推出的「港點佳餚18品」九宮格外帶餐盒，其中更引進台北福華「珍珠坊」人氣點心：海棠果、豉味鮮鳳爪、蒜豉蒸排骨、蠔皇叉燒包、腊味蘿蔔糕、蟹黃蝦燒賣、魚子豆苗餃、奶皇包、馬來糕，再加上主廚精心特製：彩椒雙菇、紹興醉雞、櫻花蝦時蔬、雪菜魚片、梅汁蕃茄、鮮筍紅燒肉、金瓜米粉、清炒西蘭花、揚州炒飯。18道佳餚只要599元，平均每道只要33元！

除了獨享九宮格餐盒外，考量疫情期間家庭合菜的需求，推出豪華江浙外帶餐，讓媽媽們不用辛勞的準備晚餐，美食饗宴輕鬆上桌。「經典合菜饗宴」千元有找，醉雞拼燻魚、外婆紅燒肉、紅椒干絲牛、珍菇燴時蔬，還附贈揚州香炒飯，滿滿五道美饌999元；「尊爵合菜饗宴」增加了2道鮮味十足的功夫料理：雪菜鮮魚片、蟹粉嫩豆腐，尊爵7品也只要1399元，全家一起享受飯店美食儀式感。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情疫況未轉好，三級警戒再度延長，對餐飲業造成很大的衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，這反而衍生不同餐飲需求，對餐飲業者來說，也促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。