吳姓婦人的母親曾贈其一批貴重首飾做嫁妝，後來代為保管還私下轉託吳婦大哥藏放於銀行保險箱。3年前吳婦大哥過世首飾才曝光，兩家人卻也鬧上法院。吳婦大嫂認為請求已逾15年時效。高雄高分院認為，吳婦一直不知道首飾在何處，沒有請求逾時的問題，判吳婦大嫂仍須歸還部分首飾，全案確定。

判決指出，吳婦過去在台中經營工程顧問公司，與母親同住台中，1981年結婚時母親送她一批黃金、白金、珍珠首飾及金條給她當作嫁妝。兒子出生滿月時母親又另外送給孫子數個黃金手鍊、帽花、領帶夾，祈求他平安長大。

由於吳婦的母親常常到高雄兒子家中作客，怕家中金飾會被偷，曾說要把金飾拿去藏放保管，吳婦因信任母親便未過問金飾藏放何處。3年前吳婦哥哥過世，其子女處理遺產時才發現吳婦哥哥的銀行保險箱內藏放一大批首飾，吳婦才得知，原來母親曾將首飾交給舅媽，再轉交給哥哥藏放保管，但哥哥的太太認為那是婆婆要送給兒子的禮物，不願返還，雙方鬧上法院。

吳婦的大嫂認為，該批首飾是她當初借給吳婦結婚時配戴用，事後輾轉透過吳婦舅媽回到先生手上。婆婆21年前過世時、吳家兄妹處理遺產申報時，吳婦也沒說過有這批首飾。

一審認為吳婦需負舉證責任，吳婦拿出媽媽生前手寫字條佐證首飾的分配中有她的部分，也拿出結婚照證明過去曾配戴部分首飾，法院判吳婦大嫂及兒子應還回部分首飾。但雙方仍為部分首飾歸屬認定歧異，繼續上訴。高雄高分院認定一條鑲玉白金項鍊屬吳婦大嫂所有，不必歸還。

但吳婦大嫂及其兒子不服、提起再審，強調吳婦在媽媽過世時不提出請求，早已逾越15年的民法請求時效。合議庭認為，吳婦大嫂不能證明婆婆過世時、吳婦就知道首飾藏放在哥哥那裡，並認定其為所有物返還請求權的時效，因此原判決沒有逾時失效問題，最後判吳婦大嫂及其兒子仍應歸還部分首飾，全案確定。