國內本土疫情持續升維持三級警戒，隨著畢業季到來，大專校院以線上直播或是預錄的方式舉辦畢業典禮，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。

選在6月25日晚間舉辦預錄式畢業典禮的元智大學，今年畢業典禮主題為「啟程」，意涵雖然身處於疫情蔓延時空與不可逆的環境，期許所有的畢業生要勇敢邁向寬廣的未來，只要勇敢向前啟程，就會發現人生的美麗風景。元智今年約2000位大學部及碩博士學生畢業，本國籍學生約1850位，境外學生約150位；各學院第1屆英語學士班總計138位學生都將在今年畢業。

元智校董會董事長徐旭東表示，今年是一個不平凡的畢業典禮，因為疫情的關係，畢典只在網路上呈現，但也因此將會有更深刻的體會，因為疫情的關係，全球進入新常態(New Normal)，大家要習慣這樣的方式，因為科技的進步，很多國際會議也都是採用視訊電子會議等方式進行。

徐董事長說，世界變化太大，畢業只是一個里程碑，它是一個開始、不是結束，面對時代的劇變，要隨時思考下一步以及未來的方向，調整自己的腳步，強化競爭力，讓自己跟得上時代的變化。

他更指出，去年新冠肺炎疫情的爆發，打亂了生活的秩序，全球進入一個新常態的樣貌，面對新常態的來臨，我們要了解，未來的挑戰將更為嚴竣，各種的不確定因素愈來愈多，影響政治、經濟、環境、科技發展等等，隨時可能打亂原本的計劃，影響企業布局和經營決策，甚至國家發展的策略。

他期許畢業生提醒自己，及時審時度勢，重新想像世界的新樣貌，養成重新思考的習慣，持續充實自我重新再造，強化Reimagine(重新想像)、Rethink(重新思考)、Reinvent(重新再造)這三項重要能力，才能克服萬難，從容迎向未來挑戰。

吳志揚校長則以「三實二重一擔當」勉勵畢業生，「三實」是誠實、務實及確實，希望同學日後要能誠實面對問題，擬定務實的策略，再確實地執行，則無往不利。「二重」是尊重與穩重，對人對事都要尊重，虛心看待事情，舉止行為要穩重，做事的目標與志向也要有決心，不能反覆無常變來變去，「一擔當」即是勇敢承擔，而不爭功諉過。另外，保持終身學習的習慣以及勇於追夢，勉勵每一位畢業生，持續去學習，持續去承擔，勇敢追求夢想。

另外，大葉大學除了6月4日線上播出109學年度畢業典禮，各學系也把握學期尾聲，為畢業生辦理線上畢業典禮，休閒事業管理學系以「時光機－仲夏拼圖」為題，帶領大家重溫大學回憶，英語學系則邀請家長、系友共同參加，見證畢業生完成學業。

休閒系副主任施建彬指出，每年系上都會為畢業生舉辦回顧展嘉年華會，由系學會統籌，不只是歡送畢業生，更為畢業生創造另一個美好記憶，但計劃趕不上變化，今年受到疫情影響，沒辦法人與人相聚、面對面送上祝福，系學會改為畢業生策劃線上畢業典禮。大學是人生重要的階段，相信大家經過4年的學習，已經準備好了，期許休閒系的畢業生都能帶著大學期間所學習到的專業與應變能力，迎向未來的每一場挑戰。

休閒系系學會會長、大三生商豪說，線上畢業典禮包含師長致詞、在校生祝福、畢業生感言、頒發證書以及回顧影片，典禮名為「時光機－仲夏拼圖」，希望帶領學長姐重返大學4年的時光，把每一次的美好回憶都像拼圖一樣保存起來，組成人生的養分，帶著美好，大步迎接人生的新旅程。

英語學系副主任李晶菁表示，今年系上的畢業典禮很特別，在系學會的用心準備下，透過線上的方式舉行，學弟妹們、台灣生與國際生家長、畢業系友也在線上給予祝福，有些人同步上線，有些人預錄影片播送。人生永遠不知道會發生什麼，但我們可以盡力做好充分準備，恭喜畢業生完成學業，祝福他們鵬程萬里。

英語系四年級印尼學生Lindsey的父母親Hendry Sastra和Elke Mastana預錄了一段影片與全體畢業生分享，他們感謝上帝、師長、行政人員和所有好朋友，一路守護孩子，感謝學校提供充滿機會和支持的環境，讓孩子可以在大學四年摸索未來的道路，累積生活的智慧，培養向上、正直、堅持、獨立和負責的人格特質，這些特質都將支持畢業生邁向人生下一步，勇敢面對人生中的挑戰，承擔責任向前行，祝福大家可以運用在學所學到的知識技巧，在社會每個角落繼續努力。