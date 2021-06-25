因應台積電2奈米量產計畫需求，科技部竹科管理局提出「新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫」，環評專案小組於今天透過線上會議召開第三次審查會議，但因當地可能會發生大地震，竹科管理局未提出應變措施，因而要求補件再審。

新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫主要為提供台積電2奈米廠擴建，據開發單位資料顯示，寶山二期總面積達90.02公頃，預計在土地取得完成後動工，總工期約60個月。

歷經3個半小時審查，環評專案小組要求請開發單位將廢棄物處理計畫納入承諾；條列說明本園區空氣污染排放抵換措施及後續查核作法，並評估提升揮發性有機物回收率可行性；依發生0.7g地震規模以上之災害情境，補充及量化說明衍生複合性災害之應變措施；補充本園區達成119年使用100％再生水之相關期程及主動換水機制規劃。

專案小組也要求，園區綠美化納入蝴蝶食草之規劃，評估增加公園森林綠覆率，與園區鄰近綠地形成生態綠網、減少砍伐樹木，並補充說明稀有植物之移植、補植及原地保留等相關規劃；補充食蟹獴保育計畫或補償計畫，並依監測結果滾動式檢討；補充說明本園區進駐廠商若有需繳交再生能源之代金情形時，是否適用經濟部訂定「再生能源發展基金收支保管及運用辦法」規定，若無法適用時之其他規劃。

專案小組更要求，評估增加客雅溪復育帶面積，減輕園區開發對客雅溪水域生態衝擊；加強開發地區地質(含斷層)調查，並依據地下水水位調查結果，妥善因應基礎開挖對地下水影響或研擬地下水再利用規劃；加強用水管理規劃，維持園區下游農用灌、排水機能。也建議科技部盤點全國科學園區之廢棄物處理量能納入整體考量，並在今年8月31日前送專案小組再審。